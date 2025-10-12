Türkenfeld wehrt sich vergeblich nach frühem Rückstand

Der TSV Türkenfeld ist endgültig in der Abstiegszone angekommen. Mit 2:3 (1:3) verlor der Aufsteiger beim TSV Oberalting.

Türkenfeld – Bereits nach einer halben Stunde lag die Elf von Trainer Wolfgang Reinhardt durch zwei Treffer von Oberaltings Patrick Feicht (8. und 29.) und Roman Hüttling (26.) mit 0:3 hinten. Dabei hätte die Reinhardt-Elf eigentlich in Führung gehen müssen, denn die erste Top-Chance versiebte Nikita Revutskyi. Im Gegenzug geriet Türkenfeld in Rückstand. Hüttling konnte dann 20 Minuten später zum 2:0 für die Gastgeber einköpfen. Und nachdem Türkenfelds Torwart Lucas Pflugfelder einen 25-Meter-Schuss noch abklatschen konnte, war Feicht im Nachschuss erfolgreich.

Reinhardt stellte seine Elf um, und Julian Zähring verstärkte die Defensive, die fortan stabiler war. Hoffnung machte den Türkenfeldern der von Revutskyi noch vor dem Seitenwechsel erzielte 1:3-Anschlusstreffer (33.). „Wir kehrten mit dem Gefühl nach der Pause auf den Platz zurück, da geht noch was“, so Reinhardt. Doch dann flog Christian Mader nach einer Notbremse mit Rot vom Platz. Dennoch konnte Türkenfeld durch Luca Grandl noch auf 2:3 verkürzen (57.). Und Revutskyi hatte sogar den Ausgleich auf dem Fuß. Erst schoss er den Torwart an, dann beim zweiten Versuch landete der Ball am Pfosten. „Einen Punkt für die Moral hätten wir schon verdient gehabt“, meinte Reinhardt. (Dieter Metzler)