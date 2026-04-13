Türkenfeld verpasst wichtige Punkte gegen Gilching II Kellerduell endet remis von Dieter Metzler · Heute, 09:00 Uhr · 0 Leser

Der TSV Türkenfeld (in Blau) im Spiel gegen den SC Weßling. – Foto: Dieter Metzler

Das 1:1 im Kellerduell bringt Türkenfeld nicht weiter. Trainer Reinhardt spricht von einem gerechten, aber enttäuschenden Ergebnis.

Der TSV Türkenfeld hat sich im Kellerduell gegen den TSV Gilching II mit einem 1:1 begnügen müssen. Zwar hielt der Aufsteiger die Bezirksliga-Reserve damit auf Distanz, doch um sich etwas Luft im Tabellenkeller zu verschaffen, wäre aus Sicht von Trainer Wolfgang Reinhardt mehr nötig gewesen – gerade gegen einen direkten Konkurrenten. Gestern, 15:00 Uhr TSV Türkenfeld TSV Türkenfe TSV Gilching-Argelsried Gilching-A. II 1 1 Abpfiff Zunächst sah es gut aus für die Gastgeber. Leon Wieland brachte Türkenfeld nach einer Viertelstunde in Führung, und dieser knappe Vorsprung hielt lange. Erst in der 66. Minute gelang Timon Winzen vor gut 100 Zuschauern der Ausgleich für die Gäste.