Türkenfeld verkauft sich teuer und geht am Ende trotzdem leer aus

Der TSV Türkenfeld (in Blau) im Spiel gegen den SC Weßling. – Foto: Dieter Metzler

Trotz tapferer Leistung kassierte der TSV Türkenfeld eine klare Niederlage. Der Vorsprung auf den Abstiegsplatz beträgt nur noch zwei Punkte.

Unterschiedlicher konnten die Ausgangslagen kaum sein: Der SC Weßling kämpft weiter um die Aufstiegsrelegation, Aufsteiger Türkenfeld um den Klassenerhalt. Am Ende setzte sich im Nachholspiel am Donnerstagabend vor 160 Zuschauern der Favorit mit 3:0 durch.

35 Minuten haben wir dagegengehalten und auch keine echte Chance zugelassen.

Wolfgang Reinhardt

Trotzdem konnte die Mannschaft von Trainer Wolfgang Reinhardt lange das Niveau mitgehen. „35 Minuten haben wir dagegengehalten und auch keine echte Chance zugelassen“, sagte der TSV-Coach. Umso bitterer war der Rückschlag kurz vor der Pause, als Thomas Kronthaler Weßling praktisch mit dem Halbzeitpfiff in Führung brachte.

Trotzdem kehrte Türkenfeld entschlossen aus der Kabine zurück. „Da waren wir noch guter Dinge, das Ruder herumreißen zu können“, sagte Reinhardt. Doch der Tabellendritte zeigte sich im Abschluss effizienter. Luis März-Vorisek erhöhte in der 67. Minute auf 2:0 und sorgte damit für die Vorentscheidung. In der Nachspielzeit machte Marius Sturm mit dem 3:0 alles klar.

Der Sieg war am Ende auch in dieser Höhe verdient. Weßling rückte damit bis auf zwei Punkte an Rang zwei heran. Türkenfelds Vorsprung auf den ersten Abstiegsrelegationsplatz beträgt dagegen nur noch zwei Zähler. (Dieter Metzler)