Türkenfeld reitet weiter auf der Erfolgswelle

„Die Stimmung ist bei uns weiterhin ungebrochen gut“, verkündete ein strahlender Sportlicher Leiter des TSV, Fabian Holzleitner. Der Aufsteiger sorgt weiter für Furore in der Kreisliga, womit er wohl selbst am allerwenigstens gerechnet hat. Die Mannschaft von Cheftrainer Wolfgang Reinhardt ist weiterhin ungeschlagen.

Nach zwei Unentschieden und einem Sieg gelang der Elf des urlaubenden Trainers bei der Bezirksliga-Reserve TSV Gilching II vor 100 Zuschauern der zweite Saisonsieg. Mit sieben Punkten auf der Habenseite kletterte die Reinhardt-Elf auf den siebten Tabellenplatz.

Holzleitner berichtete von einem starken Gegner, der noch einige Spieler aus dem Bezirksliga-Team im Kader hatte. „Die waren spielerisch alle gut drauf“, so der Sportchef. In einem ersten ausgeglichenen Durchgang hatte TSV-Stürmer Nikita Revutskyi mit einem Pfostenschuss Pech. „Aber auch Gilching hatte durchaus Chancen zur Führung“, berichtete Holzleitner.

Als dann in den zweiten 45 Minuten die Türkenfelder die erste schwere Angriffswelle der Gilchinger überstanden hatte, fiel der überraschende Siegtreffer durch Revutskyi, als dieser eine Flanke direkt abnahm und im Tor versenkte. Danach lieferten sich beide Mannschaften einen halbstündigen offenen Schlagabtausch. „In dieser Phase hätte jede Mannschaft einen Treffer erzielen können“, so Holzleitner.