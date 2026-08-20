Türkenfeld kassiert 0:4-Klatsche beim TSV Peiting

Der TSV Türkenfeld (in Blau) im Spiel gegen den SC Unterpfaffenhofen (in Rot). – Foto: Bogdan Kramliczek

Der TSV Türkenfeld unterliegt beim TSV Peiting mit 0:4. Drei Gegentore fielen dabei allein in den letzten neun Minuten der Partie.

Der TSV Türkenfeld wartet nach zwei Auswärtsspielen weiter auf den ersten Saisonsieg. Beim TSV Peiting unterlag die Mannschaft von Trainer Wolfgang Reinhardt mit 0:4 (0:0). „Peiting wollte von Beginn an einfach mehr“, sagte Reinhardt. „Es war eine schwere Kost für uns. Alles in allem ein ernüchternder Abend.“

Vor allem den zu mutlosen Auftritt seiner Mannschaft bemängelte der Türkenfelder Coach. Immerhin hielt der TSV gegen starke Gastgeber eine Halbzeit lang die Null. Tim Lichtner hätte die Gäste sogar in Führung bringen können. Er erahnte einen Rückpass zum Peitinger Torhüter, der ihm den Ball jedoch in letzter Sekunde vom Fuß nahm. Kurz nach der Pause kippte die Partie. Nick Ostler brachte Peiting in der 50. Minute in Führung. Türkenfeld hatte anschließend Pech, als Maximilian Schwab nur den Pfosten traf. Bis in die Schlussphase blieb es beim knappen Rückstand. Dann machte Peiting den Sieg deutlich. Christoph Enzmann traf in der 86. und 89. Minute, Mathias Heiß setzte in der 94. Minute den Schlusspunkt.

Nach dem 1:1 beim FC Wildsteig/Rottenbuch und der Niederlage in Peiting findet sich Türkenfeld zunächst im Tabellenkeller wieder. Am Sonntag um 14 Uhr steht gegen den SV Fuchstal das erste Heimspiel der Saison an. (Dieter Metzler)