Türkenfeld hält das Meisterrennen spannend – Wildenroth ist zu harmlos

An der Tabellenspitze der Kreisklasse hat sich ein packender Zweikampf entwickelt. Und auch nach dem 19. Spieltag bleibt es spannend.

Landkreis – Lange musste der TSV Alling um den Sieg bangen. Aber letztendlich hatte der SV Adelshofen der Truppe von Sebastian Kiffer nichts entgegenzusetzen. Eine überlegene Spielvereinigung Wildenroth schaffte es derweil nicht, den Ball im gegnerischen Tor unterzubringen. SpVgg Wildenroth – SC Malching 0:0 (0:0) – „Besonders viel gibt es zur Partie heute gar nicht zu sagen“, zog SpVgg-Teamsprecher Jürgen Throm nach dem Remis gegen den SC Malching Fazit. „Heute wollte der Ball einfach nicht ins Tor.“ Die Gastgeber starteten gut in die Partie und übernahmen von Beginn an das Spiel, ließen aber auch Chancen auf Seite der Malchinger zu. In den zweiten 45 Minuten spielten dann nur noch die Gastgeber, aber das Aluminium und ein starker Keeper im Tor der Gäste verhinderten eine eigentlich verdiente Führung. „Vor dem Malchinger Torwart muss ich echt den Hut ziehen, was der heute alles rausgeholt hat“, muss selbst Throm loben. Das Spiel hätte die SpVgg seiner Ansicht nach trotzdem gewinnen müssen.

TSV Türkenfeld – Gautinger SC 3:1 (2:1) – Im Duell Zweiter gegen Achter waren es zunächst die schlechter platzierten Gäste, die in Führung gingen. Lasse Meyer traf nach drei Minuten per Kopf zum 0:1. Davon ließen sich die Türkenfelder nicht aus der Ruhe bringen, Leon Wieland glich vom Punkt aus (22.), Maximilian Schwab brachte den TSV Türkenfeld vor der Pause sogar noch in Führung (44.). Schwabs Treffer blieb allerdings nicht unumstritten, viele Zuschauer meinten, ein Handspiel gesehen zu haben. Der Unparteiische entschied allerdings auf Tor. Mit 2:1 ging es auch in die Pause. In der zweiten Halbzeit ließen die Gastgeber nichts mehr anbrennen, Julian Zährings Treffer zum 3:1 (55.) machte den Sieg für den TSV Türkenfeld klar. SV Adelshofen – TSV Alling 0:2 (0:1) – „Wir haben das Spiel zu lange zu knapp gehalten“, meinte TSV-Coach Sebastian Kiffer nach dem Sieg. Alling ging zwar nach 15 Minuten durch Maximilian Grolik in Führung, vergab allerdings bis zur Pause einige hundertprozentige Chancen. In der zweiten Halbzeit ging es genauso weiter: Hochkaräter um Hochkaräter für die Gäste, doch die Allinger schafften es einfach nicht, den Ball im Tor der Adelshofener unterzubringen. Die Partie war zwar mir einer 1:0-Führung relativ offen, zu großen Chancen kam Adelshofen allerdings nicht. Erst in der Nachspielzeit brachten die Gäste den Sieg unter Dach und Fach, Maximilian Grolik traf erneut zum 2:0 (90+2) und ließ seine Mannschaft aufatmen.