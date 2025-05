Türkenfeld bleibt weiter auf Kurs – Tor-Festival in Wildenroth

TSV siegt klar gegen Geltendorf - Wildenroth verliert - FC Puchheim mit Kantersieg.

Spitzenreiter Türkenfeld siegt, doch aus der Schützenhilfe aus Wildenroth wird nichts. Die SpVgg verliert gegen Egenburg bitter. FC Landsberied – TSV Pentenried 6:2 (4:2) – Ein wichtiger Sieg ist dem FCL geglückt. Zu Hause besiegte die Elf von Trainer Wolfgang Bals die Gäste aus Pentenried deutlich mit 6:2. Der Tabellenelfte war auch gleich gut in die Partie gestartet. Arya Jahangiri Mehr sorgte für das 1:0 und ließ die Landsberieder Fans nach 23 Minuten zum ersten Mal jubeln. Der Ausgleich ließ jedoch nicht lange auf sich warten, per Elfmeter glichen die Gäste aus. Die passende Antwort der Gastgeber: Lukas Stumbaum traf zum 2:1 (33.). Kurze Zeit später erhöhte Alexander Schilling zur zwischenzeitlichen 3:1-Führung für Landsberied (37.). Marko Kovac donnerte eine Minute später den Ball zum 4:1 in die Maschen (38.). Pentenried schaffte vor dem Pausenpfiff den Anschlusstreffer zum 2:4 (42.). Doch nach der Pause war erneut Landsberied am Drücker. Diesmal war es Alexander Schilling, der für Landsberied den Strafstoß souverän verwandelte (55.). In der Schlussphase setzte Lukas Förg mit seinem Treffer zum 6:2 den Schlusspunkt unter diese Partie (89.).

Gautinger SC – FC Puchheim 0:6 (0:2) – Mit einem Kantersieg in Gauting haben die Puchheimer ihr letztes Auswärtsspiel in dieser Saison souverän über die Bühne gebracht. Mit 6:0 schlug die Elf von Trainer Raffaele De Gregorio die Gastgeber. Zur Pause hatten die Gäste schon mit 2:0 in Führung gelegen. Lennard Riedel hatte für den ersten Treffer gesorgt (32.). Pascal Steinman hatte kurz vor dem Pausenpfiff zum 2:0 nachgelegt (42.). Auch nach dem Seitenwechsel dominierten die Gäste die Partie. Bahzat Gaidi schob zum 3:0 ein (55.). Nicht mal fünf Minuten später sorgte Steinman mit seinem zweiten Tor des Tages für das 4:0 (59.). Omar Adwan erhöhte in der 62. Minute auf 5:0. Und der letzte Treffer der Partie blieb dem Torschützen vom 1:0: Lennard Riedel traf zum 6:0 (78.).

SC Malching – SV Adelshofen 4:7 (1:2) – Der Tabellenletzte aus Malching war gut in die Partie gestartet, Christoph Hammerl hatte für das 1:0 gesorgt (2.). Doch postwendend glich Marco Klass für den SV aus (9.) und Michael Kingston legte vor der Pause noch eins drauf (32.). Nach dem Seitenwechsel konnte Dominic Frieß den Ausgleich markieren (52.), doch danach trafen die Adelshofener viermal kurz hintereinander. Marco Klass mit einem Doppelpack (65./68.) und Luca Turacci mit einem Doppelpack (75./79.) sorgten für eine zwischenzeitliche 6:2-Führung für die Gäste. Raphael Reidel verkürzte dann für Malching auf 3:6 (85.), doch Michael Griebel erzielte zwei Minuten später das 7:3. Reidel schob noch ein, doch der Treffer zum 4:7-Endtand fiel nicht groß ins Gewicht (90.).

SpVgg Wildenroth – VfL Egenburg 5:7 (3:2) – Mit der Schützenhilfe für Türkenfeld wurde es nichts und am Ende stand Wildenroth nach hartem Kampf mit leeren Händen da. Egenburg ging in Führung (2.), doch Maxi Scheidl mit einem Doppelpack (9./19.) ließ die Fans jubeln. Als dann Ender Dag noch einen draufpackte (24.) und Wildenroth lag mit 3:1 vorne. doch dann folgten vier Treffer der Gäste in Serie, die wehtaten. Nach dem 3:3 traf Egenburg erneut - doch nicht nur SpVgg-Trainer Nils Hufschlag hatte das klare Abseits erkannt (57.). „Danach haben wir uns schwergetan“, sagte er. Durch ein unnötiges Foul plus Elfmeter geriet Wildenroth dann mit 3:5 in Rückstand (71.), doch aufgeben kam nicht infrage. Scheidl erzielte den Anschluss zum 4:5 (77.), doch Egenburg kurz darauf das 6:4 (82.). Erneut traf Scheidl (85.), doch Egenburg auch wieder zum 7:5-Endstand (93.). „Frustrierend und sehr schade“, so Coach Nausch hinterher.

TSV Türkenfeld – TSV Geltendorf 3:1 (1:0) – Der Spitzenreiter der Liga hat sich keine Blöße im vorletzten Saisonspiel gegeben. Zu Hause gegen den Vorletzten vom TSV Geltendorf machte das Team von Trainer Christian Brix schnell den Sack zu. Luca Grandl hatte nach zehn Minuten das 1:0 markiert. Nach der Pause konnte Maximilian Boehm für die Gäste ausgleichen (53.). Danach übernahm aber der Gastgeber wieder das Zepter. Erneut traf Grandl zur 2:1-Führung (65.) und den Endstand von 3:1 stellte Leon Wieland her (81.).

SC Schöngeising – SV Germering 3:1 (0:0) – Es war das Duell Dritter gegen Vierten und die Schöngeisinger behielten am Ende die Oberhand. Germering kam mit einem Treffer wie aus dem Nichts zum 1:0 (70.), doch danach ließen sich die Hausherren auch nicht lumpen und brachten die Fans dreimal zum Jubeln. Kilian Probst erzielte den Ausgleich (75.). Probst sorgte auch zehn Minuten später für die 2:1-Führung. Den Sack zu machte Tobias Bals mit seinem Treffer zum 3:1 in der 88. Spielminute.