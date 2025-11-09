Türkenfeld bezwingt FC Aich erneut im torreichen Duell

Im Auswärtsspiel unterliegt der Aufsteiger FC Aich dem Bezirksliga-Absteiger Türkenfeld mit 3:4 und verpasst die erhoffte Revanche.

Nix wurde es mit einer Revanche für die vor drei Wochen erlittene 0:1 Heimniederlage gegen den TSV Türkenfeld. Erneut verlor der FC Aich das Duell des Kreisliga-Aufsteigers gegen den Absteiger aus der Bezirksliga. Dieses Mal endete das Spiel mit 3:4 Toren. „Meine Spieler haben sich schon vorzeitig in die Winterpause abgemeldet“, meinte ein enttäuschter Aicher Trainer Marcel Aue nach der Pleite. „Wir waren überhaupt nicht auf dem Platz.“

Auf dem Platz allerdings gab Türkenfeld von Beginn an den Ton an und ging nach zehn Minuten auch verdient durch Sebastian Schwab in Führung. Die Aicher Abwehr hatte nicht gerade ihren besten Tag erwischt und auch die vorgetragenen Angriffe verliefen recht planlos. Es fehlte eine ordnende Hand im Mittelfeld.

Dennoch gelang es der Aue-Elf innerhalb von sechs Minuten den Spieß umzudrehen. Zunächst war Manuel Milde vom Punkt aus erfolgreich, als Daniel Albertshofer im Strafraum zu Fall gebracht wurde und dann erzielte Wesinger selbst den 2:1 Führungstreffer für Aich.

Doch die Reinhardt-Elf zeigte sich wenig beeindruckt und war anschließend dem Ausgleich näher, als Aich dem nächsten Treffer. Und dank der Unterstützung von Aichs Keeper Quirin Milde konnte Leon Wieland per Kopf zum 2:2 Pausenstand ausgleichen. Milde ließ den Ball durch die Hände rutschen.

Auch im zweiten Durchgang fiel der Aue-Elf nicht wirklich viel ein. Dennoch erzielte Albertshofer mit einem Fernschuss das 3:2. Durch zwei verwandelte Freistöße von Julian Zähring und Leon Wieland waren am Ende der 90 Minuten erneut die Türkenfelder die glücklichen Sieger.