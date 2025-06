Türkenfeld behält im Endspiel die Nerven und feiert Aufstieg in die Kreisliga

Bis dahin hätte der Spielstand knapp dazu gereicht, dass der VfL an den Türkenfeldern vorbeigezogen wären. Hannes Zech hatte die Gastgeber vor 300 Zuschauer, knapp die Hälfte davon Gästefans, in Führung gebracht. „Wir haben aber die Ruhe behalten“, beschrieb Brix die Stimmung während der Halbzeitpause in der Kabine. Er habe dort bei den Spielern eine große Entschlossenheit gespürt. „Von Enttäuschung oder Resignation keine Spur.“ Daher sie man im zweiten Durchgang ruhig geblieben, auch wenn der Ausgleich lange auf sich habe warten lassen.

Allerdings wurde es in den Schlussminuten noch einmal spannend, nachdem Alessandro Szczepurek der Egenburger Ausgleich zum 2:2 gelungen war. Kurzzeitig kamen bei den Fans Erinnerungen an 2018 auf, als man just gegen den VfL den Aufstieg, damals in die Kreisklasse, verspielt hatte. „Wir haben es dann aber ruhig nach Hause spielen können“, lobte Brix sein Team. Für den Coach ist der Aufstieg gleichzeitig der Abschluss seiner Zeit in Türkenfeld.