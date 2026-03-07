Türk. SV Singen gewinnt Aufsteigerduell gegen FC Denzlingen

Viel Aufwand – kaum Ertrag: Der FC Denzlingen im Verteidiger Fabian Amrhein stand am Samstag letztlich einmal mehr mit leeren Händen da. – Foto: Achim Keller

Die Möglichkeiten waren einmal mehr da: Der FC Denzlingen lässt vor dem gegnerischen Tor zu viel liegen und unterliegt in der Fußball-Oberliga dem Türkischen SV Singen mit 1:3 (1:1).

Der Unterschied über Sieg und Niederlage im Fußball lässt sich manchmal ganz einfach erklären: "Die haben halt einen Dominik Emminger, der dann drei Tore aus drei Chancen macht. Wir haben sechs, sieben klare Möglichkeiten und nutzen sie nicht", sagte FCD-Trainer Marco Dufner im Nachgang an die Heimniederlage. Der 29-jährige Angreifer des Türkischen SV Singen nutzte in der fünften Minute der Nachspielzeit auch seine dritte klare Torchance und besiegelte so die 14. Saisonniederlage des FC Denzlingen, der wegen eines unbespielbaren Rasenplatzes im Einbollenstadion erneut nach Emmendingen ins Elzstadion ausgewichen war. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.