Türk Sport stürmt zum Sieg Das Team von Ugur Pamuk gewinnt 5:2. TuS Brake verliert gegen verstärkte Regionalliga-Reserve des SC Wiedenbrück. Jöllenbecker treten auf der Stelle.

SC Hicret – SV Avenwedde 2:4 (1:1). Tanju Ertunc brachte den SC Hicret nach 18 gespielten Minuten gegen den Tabellendritten in Führung. Fünf Minuten vor der Pause schaffte es Avenwedde jedoch zum Ausgleich zu kommen (40.). Nach dem Seitenwechsel war es zunächst weiter ein munteres Spiel. Dieses Mal gingen die Gäste in Führung (60.), und die Hausherren glichen durch Ilhami Karabas aus (75.). Im direkten Gegenzug allerdings schaffte Avenwedde die erneute Führung (76.). Eine Minute vor Ablauf der regulären Spielzeit gelang den Kickern aus dem Kreis Gütersloh noch das vierte Tor (89.).

FC Kaunitz II – SC Bielefeld 6:2 (3:0). „Wenn zwei Stützen der Mannschaft fehlen, dann können wir das vielleicht manchmal kompensieren, aber nicht immer“, sagte SCB-Trainer Hans Grundmann nach der doch deutlichen 2:6-Niederlage bei der Reserve des FC Kaunitz. Am Ende sei das nicht einmal unverdient, „weil wir nur circa 15 Minuten bezirksligatauglich waren“. Nach 40 Minuten führte Kaunitz 3:0, nach 64 5:0. Da war die Messe für die Sudbracker gelesen. Zwar konnte Volkan Ünal noch zwei Tore erzielen, doch mehr als Ergebniskosmetik sollte das am frühen Sonntagmittag nicht sein (70., 76.).

VfL Oldentrup – SW Sende 1:2 (1:1). Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Die Oldentruper kommen dem ersten Bezirksliga-Punkt in dieser Saison immer näher. Bereits am Donnerstagabend empfingen sie das Team von Schwarz-Weiß Sende. Luc Kickert brachte den VfL schon nach wenigen Sekunden in Führung (1.), am Ende konnte Sende die Partie mit Toren in der 25. und 78. Spielminute doch noch drehen.

FC Türk Sport – Türkgücü Gütersloh 5:2 (5:0). Türk Sports Trainer Ugur Pamuk zeigte sich von der ersten Halbzeit seiner Schützlinge total begeistert. „Ich habe meine Mannschaft lange nicht mehr so gut gesehen“, lobte er. Kein Wunder, wenn bis zum Seitenwechsel schon fünf Tore fallen. Deniz Baytemür traf dreifach, zudem reihten sich Tanju Dalgic und Adem Avci in die Reihe der Torschützen ein. Baytemür erarbeitete sich seine Tore im Zentrum quasi selbst, wie Pamuk erklärte, und belohnte sich dann mit erfolgreichen Abschlüssen. Dalgic eroberte sich das Spielgerät auf der linken Seite, fackelte nicht lange und zog direkt ab. Und Avci durfte sich über einen gut platzierten Kopfball nach einem Eckstoß freuen. „Ich wollte, dass wir in der zweiten Halbzeit so weiterspielen. Aber das haben wir dann nicht gemacht“, ärgerte sich Pamuk über die verlorene zweite Hälfte.

SC Wiedenbrück II – TuS Brake 3:1 (1:1). Die Zweitvertretung des SC Wiedenbrück hatte sich für den TuS Brake etwas aufgerüstet. „Ich glaube, es waren vier Spieler aus dem Regionalliga-Kader“, mutmaßte Brakes Trainer Holm Windmann. „Aber“, schob er direkt hinterher, „daran hat es nicht gelegen“. Vielmehr hätten die Braker ihre Chancen nicht konsequent genug genutzt. So hatten beispielsweise Boris Glaveski und Jannis Wehmeier jeweils aussichtsreichste Möglichkeiten im Fünfmeterraum, ließen sie jedoch ungenutzt. Den Knackpunkt machte Windmann beim 2:1 für Wiedenbrück aus. „Das war so ein Gegentor mit Slapstick. Beide Innenverteidiger kriegen den Ball nicht geklärt, dann wird einer angeschossen und dann war er drin“, beschrieb der TuS-Coach. Das Braker Tor zum zwischenzeitlichen 1:1 erzielte Glaveski (34.). Obwohl Aufstiegskonkurrent FSC Rheda nach deren Heimsieg über den VfR Wellensiek nun sechs Punkte vor dem TuS steht, behält Windmann die Ruhe. „Wir haben so ungefähr ein Drittel der Saison gespielt. Da kommen also noch ein paar Wochenenden.“ Die Braker Konzentration gilt nun dem Kreispokalspiel gegen den Westfalenligisten SC Peckeloh am Mittwoch (19.30).

FSC Rheda – VfR Wellensiek 2:1 (0:1). Beim souveränen Spitzenreiter gab es für den VfR Wellensiek am Ende nichts zu holen. Christopher Dath brachte den VfR in Führung (24.) und stand in der 44. Minute gleich nochmals im Mittelpunkt. Dieses Mal sah er die Gelb-Rote Karte. „Ein bisschen hart“, fand VfR-Trainer Ede Hertel. In Durchgang zwei spielte Rheda seine Klasse aus und traf in der 46. und 60. Minute. „Wer weiß, wie es ausgegangen wäre, wenn wir zu elft gewesen wären“, fragte sich Hertel.

TuS Jöllenbeck – Viktoria Rietberg 0:3 (0:1). Die Misere der Jöllenbecker verschlimmert sich von Sonntag zu Sonntag. Auch gegen die Viktoria aus Rietberg gab es für das Team von Coach Lennard Warweg nichts Zählbares. Die Jürmker bleiben mit fünf Zählern auf Rang 14.