Türk Sport Garching trifft auf Denkendorf – und sucht dritten Last-Minute-Sieg

Der Aufsteiger hat beide Siege in der Nachspielzeit erzielt. Nun gastiert die Mannschaft am Sonntag um 15.15 Uhr beim punktlosen SV Denkendorf.

Würde ein Fußballspiel à la Sepp Herberger wirklich nur 90 Minuten dauern, wäre der FC Türk Sport Garching in der Bezirksliga Nord noch sieglos und im Tabellenkeller. Doch dank der Nachspielzeit, in der sowohl gegen Kammerberg als auch zuletzt gegen den FC Phönix München noch das Siegtor für den Aufsteiger fiel, liegt dieser mit sechs Punkten aus drei Spielen voll im Soll.

Nun gastieren die „Last-Minute-Türken“, wie Thomas Schreiner seine Mannschaft nennt, am Sonntag um 15.15 Uhr beim SV Denkendorf. Und geht es nach dem Kapitän, der aktuell den urlaubenden Chefcoach Fatih Topcu vertritt, dann ist die Ausgangslage vor dem Duell der zwei Aufsteiger klar.

Einige Spieler fehlen urlaubsbedingt

„Da müssen drei Punkte her“, betont Schreiner, bevor er im nächsten Satz pflichtbewusst warnt: „Aber es wird kein Selbstläufer. Denkendorf hat nichts zu verlieren.“ Daher müsse seine Mannschaft von Anfang an wach sein und vor allem den Kampf annehmen, fordert der Kapitän. Auf dem Papier ist seine Mannschaft eindeutiger Favorit – auch weil Denkendorf bislang in drei Spielen noch keinen Punkt geholt und satte 14 Gegentore kassiert hat. Personell fehlen bei Garching am Sonntag eine Reihe von Urlaubern, darunter auch Stürmer Cihan Öztürk. Überdies ist Kerem Tokdemir weiter verletzungsbedingt außen vor.