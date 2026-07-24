Türk Sport Garching steigt in Bezirksliga auf – mit 28 Spielen ohne Niederlage

Trainer Fatih Topcu: „Wir werden sicher auch Spiele verlieren, und das ist die Mannschaft nicht gewohnt. Dann wird es darauf ankommen, dass wir zusammenhalten.“ – Foto: Dieter Michalek

Der FC Türk Sport Garching ist nach 13 Jahren zurück in der Bezirksliga Nord. Die letzte Niederlage kassierte der Verein am 18. Mai 2024 – seitdem blieb er 28 Spiele ungeschlagen.

Am 18. Mai 2025 – das ist mittlerweile über ein Jahr her – hatte der FC Türk Sport Garching in der Kreisliga 1 den SV Lohhof zu Gast. Im Seestadion kamen die Platzherren mit 0:6 unter die Räder, doch was damals niemand ahnte: Diese Niederlage sollte für Garching für ziemlich lange Zeit die letzte sein.

Denn nicht nur gewann der Club danach die übrigen zwei Saisonspiele. Sondern in der darauffolgenden Spielzeit blieb der FC Türk Sport auch in 26 Partien ungeschlagen und stieg als souveräner Meister in die Bezirksliga Nord auf. Dort startet der Club an diesem Sonntag in die neue Saison – daheim um 16 Uhr gegen die SpVgg Kammerberg.

Wir wollten auf der sicheren Seite sein. Deshalb haben wir Spieler geholt, die über Erfahrung in höheren Ligen verfügen.

Fatih Topcu (Trainer Türk Garching)

„Nach dreizehn Jahren sind wir wieder in der Bezirksliga“, sagt Fatih Topcu, seit 2025 Trainer und Sportdirektor in Garching. Entsprechend groß sei die Euphorie im Verein. Wobei der Sprung von der Kreis- in die Bezirksliga groß sei, warnt der 39-Jährige. „Wir werden sicher auch Spiele verlieren, und das ist die Mannschaft nicht gewohnt. Dann wird es darauf ankommen, dass wir zusammenhalten.“

Aus diesem Grund hat Fatih Topcu laut eigenen Angaben in der Vorbereitung vor allem auf eines sein Augenmerk gelegt. Nämlich: „dass wir als Team zusammenwachsen.“ Zumal der Verein trotz des Aufstiegs seinen Kader gehörig umgekrempelt hat. Zwar stehen auch aufseiten der Abgänge prominente Namen wie Akif Abasikeles und Tarik Camdal, die zum Türk SV Ingolstadt zurückgekehrt sind, da ihnen laut ihrem Coach die Fahrerei nach Garching zu viel wurde. Demgegenüber jedoch hat Garching im Sommer auch ein Dutzend neue Spieler verpflichtet – darunter etliche, die schon höherklassig gekickt haben.

„Wir wollten auf der sicheren Seite sein“, sagt Fatih Topcu. „Deshalb haben wir Spieler geholt, die über Erfahrung in höheren Ligen verfügen.“ Unter anderem verpflichtete der FC Türk Sport in Florian Rauh einen Torwart vom Regionalligisten TSV Buchbach; im Weiteren kamen etwa Kaan Aygün aus Geretsried, Emanuel Gstettner aus Manching und Baldwin Wilson vom SVN München.

Trotz dieser hochkarätigen Zugänge sagt Fatih Topcu bei der Frage nach den Saisonzielen: „Wir sind ein Aufsteiger und müssen erst mal in der neuen Liga Fuß fassen. Unser Ziel ist es, nichts mit dem Abstieg zu tun zu haben.“ Als Favoriten in der Bezirksliga Nord, „die tendenziell etwas stärker geworden ist als letzte Saison“, so der Coach, nennt er Karlsfeld, Waldperlach, Rohrbach, Freising – und den Auftaktgegner aus Kammerberg.

„Ich habe sie mir unter der Woche im Testspiel angeschaut“, sagt Faith Topcu. „Das ist eine sehr spielstarke Mannschaft, die haben gute Spieler verpflichtet.“ Gleiches gilt aber fraglos auch für seinen Club, der überdies auf jene beeindruckende Serie von 28 Spielen ohne Niederlage zurückblickt. Personell fehlt bei Garching im Auftaktmatch Kerem Tokdemir, der sich nach einer „überragenden Vorbereitung“ (O-Ton Topcu) im letzten Test einen Muskelfaserriss zugezogen hat. (ps)