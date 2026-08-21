Türk Sport Garching liegt nach fünf Spielen gleichauf mit dem Spitzenreiter

Holt Türk Spor den nächsten Sieg? – Foto: Sven Leifer

Der Aufsteiger hat zwölf von 15 möglichen Punkten geholt. Drei Siege kamen erst durch Tore in der Nachspielzeit zustande.

Und nach fünf Saisonspielen deutet alles darauf hin, dass der FC Türk Sport den Vorschusslorbeeren gerecht werden könnte. Denn vor dem Auswärtsduell beim Tabellenzweiten SV Waldperlach am Samstag um 13.30 Uhr hat der Aufsteiger starke zwölf von 15 möglichen Zählern geholt und liegt damit auf Tabellenrang drei, punktgleich mit dem Spitzenreiter aus Karlsfeld.

Dass der FC Türk Sport Garching kein ganz gewöhnlicher Aufsteiger ist, das haben viele in der Bezirksliga Nord bereits vor dem Saisonstart geunkt. Schließlich hatte der Club im Sommer personell kräftig aufgerüstet – mit Kickern, die allesamt schon höherklassig gespielt haben.

„Wir sind voll im Soll“, freut sich Kapitän Thomas Schreiner. Wobei er sogleich anmerkt: „Spielerisch ist noch viel Luft nach oben.“ So hat sein Team drei Siege erst durch Tore in der Nachspielzeit geholt, und zuletzt gab es am Mittwoch ein glückliches 1:0 im Landkreis-Derby gegen Aschheim.

Duell zweier formstarker Teams

Die wankelmütigen Leistungen der Garchinger hängen laut Schreiner aber auch mit der angespannten Personallage zusammen. Aufgrund der vielen Urlauber musste das Team gegen Aschheim sogar mit drei Spielern aus der Reserve antreten.

Am Samstag in Waldperlach werde es personell kaum besser aussehen, sagt der Kapitän. Und doch hofft sein Team, dass es seine Erfolgsserie fortsetzen kann – was freilich schwer werden dürfte. Denn Waldperlach ist ebenso prima in die Saison gestartet und hat wie der FC Türk Sport bereits zwölf Punkte gesammelt.