Türk Spor zeigt FairPlay und verhindert irreguläres Tor

In der ersten Halbzeit lieferten sich beide Seiten ein intensives Duell, viel Mittelfeldgeplänkel, wenig klare Chancen. Nach der Pause dann der eine Moment, der das Spiel entschied: In der 62. Minute nutzte Max Appelt eine kleine Unaufmerksamkeit in unserer Abwehr und traf zum 0:1.

Ein typischer Fußballsonntag in Rosenheim: motivierte Jungs und ein Gegner, der es wissen wollte. Türk Spor Rosenheim II traf auf den Tabellendritten SV Westerndorf II ein echtes Topspiel in der B-Klasse 2 Inn/Salzach. Beide Teams schenkten sich von Anfang an nichts, jeder Zweikampf wurde geführt, als ginge es um drei Pokale.

Spannung bis zum Schluss

Wer dachte, dass das Spiel danach entschieden war, lag falsch. Türk Spor stemmte sich mit allem dagegen, was ging. Besonders stark: unser Torwart, der bei einem Eins-gegen-Eins lange stehen blieb und dem Westerndorfer Stürmer den Ball einfach vom Fuß nahm überragend!

Und dann diese Szenen, über die man noch beim Duschen diskutiert: Erst wird Yüksel im Strafraum gelegt, der Schiri sieht ein Offensivfoul. Später wieder ein Zweikampf, diesmal mit Bodycheck, wieder kein Pfiff. Da war das Glück ganz sicher nicht auf unserer Seite.

Szene des Spiels

Die Geschichte des Spiels schrieb Hakan Cukadar schon in der achten Minute. Nach einer Ecke köpfte er den Ball ins Tor Jubel, Hände oben, doch dann ging er sofort zum Schiedsrichter und sagte: „Ich hab ihn mit der Hand berührt.“ Tor zurückgenommen. Keine Diskussion.

Das war Fairplay in Reinform ehrlich, spontan und absolut respektabel. Der Schiedsrichter meldete die Szene sogar offiziell als besonders faires Verhalten. Und das völlig zu Recht.

Spieler des Tages

Sebastian Niesner (SV Westerndorf II) ruhig, abgeklärt und in der Defensive eine Bank. Ohne ihn hätte Türk Spor vermutlich getroffen.

Zitat des Trainers

„Wir hätten uns mindestens einen Punkt verdient. Aber wenn man sieht, wie die Jungs kämpfen und wie fair sie auftreten, dann kann man nur stolz sein.“

Trainer Ibrahim Karaalioglu

Fazit und Ausblick

Das 0:1 tut weh, keine Frage. Aber manchmal erzählt der Fußball Geschichten, die größer sind als das Ergebnis. Dieses Spiel hat gezeigt, was Charakter ist auf und neben dem Platz.

Nächste Woche geht’s weiter, mit der gleichen Leidenschaft und hoffentlich mit etwas mehr Glück vor dem Tor.

Denn wer so ehrlich und aufopferungsvoll spielt, wird am Ende auch wieder belohnt.

Mit Herz, Kampf und Teamgeist das ist Türk Spor Rosenheim.