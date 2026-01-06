Türk Spor wird 4. beim Sparkassen Pokal 25/26

Türk Spor Rosenheim hat in der Endrunde des Sparkassenpokals 2025/26 in der Rosenheimer Gabor-Halle gezeigt, dass wir auch gegen höherklassige Konkurrenz absolut mithalten können. Im stark besetzten Finalturnier der „Großen Sechs“ (u. a. mit Landesliga- und Bezirksliga-Teams) gingen erneut ins Rennen und lieferten auf dem Parkett erneut eine Leistung ab, die sich sehen lassen konnte.

In Gruppe A starteten wir mit einem 3:1 gegen den TuS Raubling, anschließend folgte ein intensives 2:2 gegen Titelverteidiger TSV Kastl inklusive spätem Ausgleich. Damit holte Türk Spor 4 Punkte und zog als Gruppensieger ins Halbfinale ein. Dort wartete der SV Ostermünchen und es wurde genau das Spiel, das man in einer Endrunde erwartet: eng, schnell, emotional. Nach einem wilden Verlauf stand es 2:2, ehe wir maximal unglücklich kurz vor Schluss den entscheidenden Treffer zum 2:3 kassierten. Auch im Spiel um Platz 3 war wieder Drama pur angesagt: Gegen Raubling gingen wir in Führung, kamen nach Rückstand erneut zurück am Ende fehlten Kleinigkeiten und wir mussten uns mit 2:3 geschlagen geben.