Türk Spor wird 4. beim Sparkassen Pokal 25/26

Türk Spor Rosenheim hat in der Endrunde des Sparkassenpokals 2025/26 in der Rosenheimer Gabor-Halle gezeigt, dass wir auch gegen höherklassige Konkurrenz absolut mithalten können. Im stark besetzten Finalturnier der „Großen Sechs“ (u. a. mit Landesliga- und Bezirksliga-Teams) gingen erneut ins Rennen und lieferten auf dem Parkett erneut eine Leistung ab, die sich sehen lassen konnte.
In Gruppe A starteten wir mit einem 3:1 gegen den TuS Raubling, anschließend folgte ein intensives 2:2 gegen Titelverteidiger TSV Kastl inklusive spätem Ausgleich. Damit holte Türk Spor 4 Punkte und zog als Gruppensieger ins Halbfinale ein. Dort wartete der SV Ostermünchen und es wurde genau das Spiel, das man in einer Endrunde erwartet: eng, schnell, emotional. Nach einem wilden Verlauf stand es 2:2, ehe wir maximal unglücklich kurz vor Schluss den entscheidenden Treffer zum 2:3 kassierten. Auch im Spiel um Platz 3 war wieder Drama pur angesagt: Gegen Raubling gingen wir in Führung, kamen nach Rückstand erneut zurück am Ende fehlten Kleinigkeiten und wir mussten uns mit 2:3 geschlagen geben.
Ein besonderes Highlight aus Türk-Spor-Sicht: Fatih „Pato“ Eminoglu wurde zum Spieler des Turniers ausgezeichnet eine verdiente Anerkennung für seine starken Auftritte in der Endrunde.
Den Turniersieg holte sich am Ende der TSV 1860 Rosenheim, dem wir gratulieren – im Finale setzten sich die Sechzger mit 2:1 gegen Ostermünchen durch. Ein riesiges Dankeschön geht außerdem an alle Fans, die uns über den gesamten Abend so lautstark unterstützt haben diese Unterstützung war spürbar und hat uns durch die engen Spiele getragen.