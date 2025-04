Türk Spor Rosenheim zeigt Haltung: Mit „DenkAnstoß – Wer(t) kickt mit“

Teammanager Yücel Karavil betont: „Wir beziehen in diesen Prozess alle mit ein: Funktionäre, Ehrenamtliche und Spieler. Jetzt ist es vor allem wichtig, dass wir gemeinsam an einem Strang ziehen.“

„Tayfun hat uns in den ersten Workshops klar aufgezeigt, dass wir als Verein noch viel zu wenig machen. Nur Fußball reicht nicht! Deshalb wollen wir nun auch versuchen, uns abseits des grünen Rasens gesellschaftlich einzubringen“, erklärt Emre Öztürk, Sportvorstand von Türk Spor Rosenheim.

Mit Unterstützung von Tayfun Samli und Lukas Bauser – zwei Experten aus der politischen Bildungsarbeit – haben wir ein starkes Projektformat auf den Platz gebracht:

Am 07. und 14. April 2025 nahmen über 40 Spieler der 1. und 2. Mannschaft an intensiven Workshops teil.

Es ging um Respekt, Achtsamkeit, Rollen im Team, den Umgang mit Konflikten – und um die Frage: Wofür wollen wir als Verein stehen?

„Werte wie Respekt, Disziplin und Achtsamkeit sind nicht nur Schlagworte – sie sind das Fundament für jedes funktionierende Team. Unser Ziel ist es, diese Haltungen gemeinsam mit den Spielern sichtbar und spürbar zu machen“, sagt Lukas Bauser.



„Fußballvereine sind Orte mit enormem Potenzial für gesellschaftliche Entwicklung. Türk Spor zeigt mit diesem Projekt, wie das gelebt werden kann – nicht von oben, sondern gemeinsam mit allen Ebenen des Vereins“, ergänzt Tayfun Samli.

Besonders stolz waren wir auf den Besuch des Bayerischen Fußball-Verbands (BFV) beim ersten Workshop.

Mit dabei waren Jürgen Pfau (Vizepräsident), Sebastian Dirschl (Leiter Kommunikation & Medien) und Fabian Füßlwirther (Pressesprecher & stellv. Geschäftsführer).

Jürgen Pfau: „Beim Sport geht es nicht nur ums Gewinnen oder das Spielerische auf dem Platz. Sondern es geht um den Umgang miteinander, die Werte, die unseren Sport ausmachen. Achtung, Respekt, Disziplin – da steckt so viel drin. Deswegen finde ich es richtig toll, was der Verein hier auf die Beine stellt. Wir als BFV unterstützen das Projekt sehr gerne, denn es hat sicherlich Vorbildcharakter für ganz viele Vereine in Bayern!”

Unsere klare Haltung:

Wir wollen nicht nur mitspielen – wir wollen mitgestalten.

Wir wollen zeigen, dass ein Verein wie Türk Spor Rosenheim gesellschaftliche Prozesse mitträgt, gestaltet und vorantreibt.

„Wir begreifen den Verein als Spiegel der Gesellschaft. Wenn wir hier über Werte sprechen, geht es nicht nur um Fairplay, sondern um Demokratie, Teilhabe und Zusammenhalt“, so Tayfun Samli.

„Unsere Aufgabe ist es, Räume zu öffnen – nicht zu belehren, sondern gemeinsam zu gestalten“, ergänzt Lukas Bauser.



Fußball ist Gemeinschaft.

Türk Spor ist Haltung.

DenkAnstoß ist unser Weg dahin

.