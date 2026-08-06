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Vereinsnachrichten
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Türk Spor Rosenheim versorgt Teilnehmende der BR-Radltour
Türk Spor Rosenheim war bei der BR-Radltour in Rosenheim mit einem eigenen Verpflegungsstand im Luitpoldpark vertreten und sorgte gemeinsam mit zahlreichen Helferinnen und Helfern für eine herzliche Stärkung der ankommenden Radlerinnen und Radler.
Nach der sportlichen Etappe konnten sich die Teilnehmenden am Stand des Vereins mit Çiğ Köfte und erfrischendem Ayran versorgen. Damit bot Türk Spor Rosenheim neben der wichtigen Erstversorgung zugleich einen besonderen kulinarischen Mehrwert und brachte ein Stück kulturelle Vielfalt in die Veranstaltung ein.
Der Einsatz zeigte einmal mehr, wofür Türk Spor Rosenheim steht: Gemeinschaft, Gastfreundschaft, ehrenamtliches Engagement und ein offenes Miteinander. Die Vereinsmitglieder unterstützten beim Aufbau, bei der Vorbereitung, im Verkauf sowie beim anschließenden Abbau und trugen damit zu einem gelungenen Empfang der Radltour bei.
Für uns war es eine schöne Gelegenheit, Rosenheim als gastfreundliche Stadt zu präsentieren und gleichzeitig unseren Verein und unsere Kultur sichtbar zu machen. Besonders gefreut hat uns die positive Resonanz auf unser Angebot.
Ein großer Dank gilt allen Helferinnen und Helfern, die mit viel Einsatz zum Gelingen beigetragen haben, sowie den Organisatoren der BR-Radltour für die gute Zusammenarbeit.
Türk Spor Rosenheim freut sich, auch künftig Veranstaltungen in Rosenheim aktiv zu unterstützen und mit sportlichem, gesellschaftlichem und kulturellem Engagement zu bereichern.