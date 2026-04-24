Türk Spor Rosenheim verpflichtet Enes Cehic bis Saisonende von Emre Öztürk · Heute, 10:04 Uhr · 0 Leser

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Türk Spor Rosenheim hat auf die sportlich herausfordernde Situation reagiert und Enes Cehic als neuen Cheftrainer verpflichtet. Der erfahrene Fußballfachmann übernimmt die Mannschaft ab sofort und zunächst bis zum Ende der laufenden Saison. Mit dieser Entscheidung setzt der Verein bewusst auf Erfahrung, Ruhe und Fußballkompetenz. Enes Cehic bringt nicht nur große Trainererfahrung mit, sondern kennt auch das regionale Fußballumfeld bestens. Über viele Jahre war er als Trainer beim FC Bosna i Hercegovina Rosenheim tätig. Zudem war er 2024 auch beim SV Westerndorf im Einsatz, wo er eine Mannschaft in schwieriger Phase übernahm und wichtige Impulse setzen konnte. Auch aus seiner aktiven Zeit als Spieler bringt Cehic viel Erfahrung mit und steht insgesamt für mehr als 20 Jahre Fußballkompetenz auf und neben dem Platz.

Bei Türk Spor Rosenheim soll Cehic nun in einer entscheidenden Saisonphase seine ganze Erfahrung einbringen. Im Verein ist man überzeugt, dass er der Mannschaft mit seiner Art, seiner Ansprache und seinem Blick für das Wesentliche neue Stabilität geben kann. Gerade in einer Phase, in der neben taktischen Aspekten auch Mentalität, Geschlossenheit und Überzeugung gefragt sind, soll er dem Team Halt und neue Energie verleihen. Yücel Karavil aus der sportlichen Leitung sagt:

„Wir wollten in dieser Situation einen Trainer holen, der Erfahrung mitbringt, Ruhe ausstrahlt und genau weiß, worauf es im Saisonendspurt ankommt. Enes kennt solche Phasen, kennt das Umfeld und wir sind überzeugt, dass er der Mannschaft die nötige Stabilität und neue Impulse geben kann.“

Enes Cehic selbst blickt seiner neuen Aufgabe mit großer Zuversicht entgegen und macht deutlich, wie eng seine Verbindung zum Verein ist:

„Türk Spor Rosenheim ist für mich eine Herzensangelegenheit. Ich habe nicht lange überlegt und bin überzeugt, dass wir mit harter Arbeit und Geschlossenheit unsere Chance nutzen werden.“