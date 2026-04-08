Türk Spor Rosenheim und Yasin Temel beenden Zusammenarbeit

Türk Spor Rosenheim und Cheftrainer Yasin Temel haben sich einvernehmlich darauf verständigt, die Zusammenarbeit mit sofortiger Wirkung zu beenden.
Yasin Temel hat den Verein über viele Jahre hinweg maßgeblich geprägt und sowohl sportlich als auch menschlich wichtige Impulse gesetzt. In seiner Amtszeit konnte die Mannschaft bedeutende Entwicklungsschritte gehen und nachhaltige Strukturen im sportlichen Bereich aufbauen.
„Yasin Temel hat unseren Verein über viele Jahre geprägt sportlich wie menschlich. Dafür sind wir ihm sehr dankbar“, erklärt die Vereinsführung.
Vor dem Hintergrund der aktuellen sportlichen Situation und im offenen, vertrauensvollen Austausch zwischen allen Beteiligten ist die Entscheidung gereift, neue Impulse zu setzen. Beide Seiten sind diesen Schritt in gegenseitigem Respekt und mit großem Verständnis füreinander gegangen.
Für die verbleibenden Spiele der laufenden Saison übernehmen Flamur Ajeti sowie Fatih Eminoglu interimsweise die Verantwortung für die 1. Mannschaft. Parallel dazu arbeitet der Verein gezielt an einer Lösung für die verbleibenden Spiele bis zum Saisonende, um im Abstiegskampf zusätzliche Impulse zu setzen.
Der Fokus liegt nun darauf, als Team zusammenzurücken und die sportlichen Ziele in den verbleibenden Partien zu erreichen. „Jetzt gilt es, Verantwortung zu übernehmen und als Mannschaft Geschlossenheit zu zeigen. Wir sind überzeugt, dass die Mannschaft die Qualität und den Charakter hat, diese Herausforderung zu meistern." erklärt die sportliche Leitung.
Türk Spor Rosenheim bedankt sich bei Yasin Temel ausdrücklich für die gemeinsame Zeit und wünscht ihm für seinen weiteren Weg sowohl sportlich als auch persönlich nur das Beste.