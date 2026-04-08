Türk Spor Rosenheim und Yasin Temel beenden Zusammenarbeit von Emre Öztürk · Gestern, 23:20 Uhr · 0 Leser

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Türk Spor Rosenheim und Cheftrainer Yasin Temel haben sich einvernehmlich darauf verständigt, die Zusammenarbeit mit sofortiger Wirkung zu beenden. Yasin Temel hat den Verein über viele Jahre hinweg maßgeblich geprägt und sowohl sportlich als auch menschlich wichtige Impulse gesetzt. In seiner Amtszeit konnte die Mannschaft bedeutende Entwicklungsschritte gehen und nachhaltige Strukturen im sportlichen Bereich aufbauen.

„Yasin Temel hat unseren Verein über viele Jahre geprägt sportlich wie menschlich. Dafür sind wir ihm sehr dankbar“, erklärt die Vereinsführung. Vor dem Hintergrund der aktuellen sportlichen Situation und im offenen, vertrauensvollen Austausch zwischen allen Beteiligten ist die Entscheidung gereift, neue Impulse zu setzen. Beide Seiten sind diesen Schritt in gegenseitigem Respekt und mit großem Verständnis füreinander gegangen.