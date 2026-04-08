Türk Spor Rosenheim stellt neuen Schiedsrichter: Mücahit Fidan besteht

Große Freude bei Türk Spor Rosenheim: Mit Mücahit Fidan hat der Verein einen weiteren engagierten Schiedsrichter in seinen Reihen. Der Nachwuchsmann hat erfolgreich seine Schiedsrichterprüfung abgelegt und verstärkt ab sofort die Schiedsrichtergruppe Chiem.
Der Verein gratuliert Mücahit Fidan herzlich zu diesem wichtigen Schritt und zeigt sich stolz über sein Engagement für den Fußball über die Spielerrolle hinaus. „Schiedsrichter sind ein unverzichtbarer Bestandteil unseres Sports. Umso schöner ist es, wenn junge Menschen Verantwortung übernehmen und diesen Weg einschlagen“, heißt es aus dem Vereinsumfeld.
Im Rahmen einer kleinen Übergabe erhielt Fidan zudem seine erste Schiedsrichter-Ausrüstung – ein symbolischer Start in seine neue Aufgabe auf dem Platz. Künftig wird er Spiele im Amateurbereich leiten und dabei für Fairness und Ordnung sorgen.
Mit diesem Schritt setzt Türk Spor Rosenheim ein weiteres Zeichen für die Förderung des Ehrenamts und die nachhaltige Entwicklung im Verein.
Wir wünschen Mücahit Fidan viel Erfolg, stets ein gutes Händchen bei seinen Entscheidungen und vor allem viel Freude an seiner neuen Aufgabe als Schiedsrichter.