Türk Spor Rosenheim steigt nach großem Kampf ab gegen TSV Schnaittsee

– Foto: Emre Öztürk

Kreisklasse 2, 25. Spieltag: Türk Spor Rosenheim empfing am Sonntag, 24.05.2026, den TSV Schnaitsee an der Schulsportanlage Wittelsbacher Straße in Rosenheim. Offiziell waren 125 Zuschauer gemeldet, vor Ort fühlte es sich bei brennender Mai-Hitze und starker Stimmung nach deutlich mehr an.

In der ersten Halbzeit entwickelte sich ein Spiel auf Augenhöhe. Türk Spor hatte die größeren Chancen, spielte mutig nach vorne und war mehrfach nah dran am Führungstreffer. Doch wie es im Fußball manchmal so brutal läuft: Schnaitsee kam einmal gefährlich vors Tor und erzwingt ein Eigentor 0:1.

Es war alles angerichtet für ein echtes Abstiegsspiel: Sonne von oben, Druck von allen Seiten und über 150 gefühlte Fußballherzen am Platz. Türk Spor Rosenheim wusste, worum es ging. Jeder Zweikampf, jeder Laufweg, jeder Ballgewinn hatte Gewicht. Und trotzdem blieb das Spiel von Anfang an fair, respektvoll und sportlich ein großes Kompliment an beide Mannschaften und an den Schiedsrichter, der die Partie souverän leitete.

Fatih bleibt eiskalt – Türk Spor lebt

Türk Spor steckte nicht auf. Nach einem glasklaren Handspiel gab es folgerichtig Elfmeter. Fatih Eminoglu schnappte sich den Ball, blieb eiskalt und verwandelte zum 1:1. Kein Zittern, kein Zaubern einfach rein damit. Zur Halbzeit war alles offen, die Hoffnung lebte, und auf den Rängen war klar: Da geht noch was.

Doch Schnaitsee kam wacher aus der Kabine. Türk Spor war gedanklich offenbar noch beim Pausentee – oder bei der Frage, ob man bei der Hitze überhaupt noch Tee trinken sollte. Die Gäste nutzten die kurze Unordnung und stellten auf 1:2.

Chancen, Wille, Pech – und ein Schnaitseer Torwart im Flugmodus

Danach warf Türk Spor alles rein. Die Einwechslungen brachten frischen Wind, neue Energie und noch einmal richtig Feuer in die Partie. Es gab Großchancen, Abschlüsse, Druckphasen – aber der Ball wollte einfach nicht rein. Und wenn er Richtung Tor kam, war da dieser Schnaitseer Keeper, der gefühlt überall gleichzeitig war. Links unten, rechts oben, mit Hand, Fuß, Knie und vermutlich auch mit WLAN-Verbindung zum Ball.

Auf der anderen Seite hatte Türk Spor auch Glück: Schnaitsee traf gleich dreimal Aluminium. Da war ordentlich Dusel dabei aber auch das gehört zu so einem Spiel, in dem Herzschlag und Puls irgendwann gemeinsam Manndeckung spielen.

Am Ende blieb es beim bitteren 1:2. Ein Spiel auf Augenhöhe, ein packender Kampf, aber eben auch der Moment, in dem der Abstieg besiegelt wurde.

Abschied nach drei Jahren Kreisklasse

Nach drei Jahren in der Kreisklasse geht es für Türk Spor Rosenheim zurück in die A-Klasse. Der Negativtrend konnte am Ende nicht mehr gestoppt werden. Es hat nicht gereicht – so ehrlich muss man sein. Aber genauso ehrlich muss man sagen: Diese Mannschaft hat sich nicht ergeben. Sie hat gekämpft, gelitten, gedrückt, gehofft und bis zum Schluss alles versucht.

Ein Abstieg ist bitter. Aber er ist kein Ende. Er ist ein Kapitel, das weh tut und manchmal genau der Moment, aus dem ein Verein wieder neue Kraft zieht.