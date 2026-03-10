Türk Spor Rosenheim startet offenes Fußballtraining für Kinder

Der Rosenheimer Verein Türk Spor baut sein Angebot im Kinder- und Jugendbereich weiter aus. Ab sofort bietet der Verein ein offenes Fußballtraining für Kinder im Alter von vier bis zehn Jahren an. Das Angebot richtet sich bewusst niedrigschwellig an alle Kinder der Stadt unabhängig von Vereinszugehörigkeit oder Vorerfahrung.

Trainiert wird jeden Freitag von 14:45 bis 15:45 Uhr in der Turnhalle Fürstätt in Rosenheim. Das Training ist kostenlos und offen für Mädchen und Jungen gleichermaßen. Ziel des Angebots ist es, Kinder spielerisch in Bewegung zu bringen, erste Berührungspunkte mit dem Fußball zu schaffen und gleichzeitig Gemeinschaft und Teamgeist zu fördern.