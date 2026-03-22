Türk Spor Rosenheim setzt Zeichen gegen Rassismus

Im Rahmen der Internationalen Wochen gegen Rassismus haben Türk Spor Rosenheim und der SV Griesstätt beim gemeinsamen Ligaspiel ein klares Zeichen für Vielfalt, Respekt und gesellschaftlichen Zusammenhalt gesetzt.

Die Aktion stand im Einklang mit dem bundesweiten Motto der Aktionswochen „Menschenwürde schützen“. Für Türk Spor Rosenheim ist dieser Gedanke fester Bestandteil der eigenen Vereinsphilosophie. Der Verein versteht sich als Ort der Begegnung, an dem Menschen unterschiedlichster Herkunft, Kulturen und Generationen zusammenkommen und durch den Sport verbunden werden.

Vor dem Anpfiff versammelten sich beide Mannschaften gemeinsam auf dem Spielfeld hinter einem Banner gegen Rassismus. Mit einem gemeinsamen Foto unterstrichen die Teams ihre Haltung: Rassismus und Diskriminierung haben weder im Fußball noch in der Gesellschaft einen Platz.

„Fußball ist mehr als nur ein Spiel – er bringt Menschen zusammen und vermittelt Werte wie Respekt, Fairness und Zusammenhalt“, heißt es aus dem Vereinsumfeld. Gerade im Amateurfußball komme den Vereinen eine wichtige gesellschaftliche Rolle zu, klare Haltung zu zeigen und aktiv gegen Ausgrenzung einzustehen.

Mit der gemeinsamen Aktion wollten beide Teams ein sichtbares Zeichen setzen und zeigen, dass der Fußball für Vielfalt und ein respektvolles Miteinander steht – auf und neben dem Platz.

Zudem macht Türk Spor Rosenheim auf den bundesweiten Aktionstag „Bewegt gegen Rassismus“ am 29. März aufmerksam. An diesem Tag sind Vereine und Initiativen dazu aufgerufen, durch sportliche Aktionen ein starkes Signal gegen Rassismus und für gesellschaftlichen Zusammenhalt zu setzen.

Sonderepisode zum Thema Rassismus im Fußball

Passend zum Internationalen Tag gegen Rassismus hat Türk Spor Rosenheim das Thema auch medial aufgegriffen: In der zehnten Episode des Formats „Sportler von Morgen“ spricht Tayfun Samli über Rassismus im lokalen Fußball.

Die Sonderepisode beleuchtet ein Thema, das trotz der verbindenden Kraft des Sports weiterhin Realität ist auch auf Amateurplätzen. Im Gespräch wird deutlich, dass Diskriminierung und Ausgrenzung nicht nur Einzelfälle sind, sondern eine gesamtgesellschaftliche Herausforderung darstellen.

Die Folge wurde in Zusammenarbeit mit der Initiative ROOTS – Against Racism in Sports sowie Younis Kamil realisiert, die sich aktiv für Antirassismusarbeit im Sport einsetzen. Ziel der Episode ist es, Bewusstsein zu schaffen und zu zeigen, dass es in jeder Liga, auf jedem Platz und in jeder Kabine die gemeinsame Verantwortung ist, für Respekt, Vielfalt und Offenheit einzustehen.

Das Gespräch setzt ein klares Zeichen: Der Sport kann nur dann seine verbindende Kraft entfalten, wenn alle Beteiligten aktiv für ein respektvolles Miteinander einstehen.

👉 Zur Folge: https://www.youtube.com/watch?v=5OWmxnfHfdY