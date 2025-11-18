Türk Spor Rosenheim II bezwing starke Vogtareuther Reserve

– Foto: Yasin Atak

Ein kühler Samstagmittag im „Käfig“ an der Wittelsbacher Straße bot den perfekten Rahmen für ein kämpferisches und torreiches Hinrundenfinale in der B-Klasse 2. Vor 50 Zuschauern entwickelte sich ein intensives Duell zwischen Türk Spor Rosenheim und Vogtareuth II, das am Ende mit einem leidenschaftlich erkämpften 3:2-Sieg für die Hausherren endete. Die Partie begann denkbar ungünstig für Türk Spor: Markus Gaßner brachte die Gäste früh mit 0:1 in Führung. Doch Rosenheim blieb ruhig, setzte auf sauberen Spielaufbau und fand Schritt für Schritt besser in die Begegnung. Ein perfekt getimter Ball von Yasin Temel erreichte schließlich Stürmer Deniz Dogan, der den Ball schulmäßig per Kopf ins Eck platzierte – eine Szene, die eigentlich den Ausgleich verdient hatte, doch der Gästekeeper parierte sensationell und hielt Vogtareuth die Führung fest. Kurz darauf war es dann aber so weit: Dogan setzte sich energisch durch und vollendete zum 1:1-Halbzeitstand.

Die zweite Halbzeit begann turbulent. Türk Spor kam mutig aus der Kabine, doch zunächst traf erneut Vogtareuth Tarik Acar erzielte das 1:2. Die Antwort der Rosenheimer folgte jedoch mit beeindruckender Moral. Ein sauber ausgespielter Gegenangriff brachte den verdienten Ausgleich zum 2:2. Und fast im direkten Anschluss hätte Türk Spor die Führung übernommen, doch Vogtareuth klärte auf der Linie und verhinderte den nächsten Jubel der Gastgeber. Der vielleicht wichtigste Moment der Partie folgte wenig später: Ein Strafstoß für Vogtareuth doch Emirhan Beder behielt die Nerven, tauchte blitzschnell ab und parierte den Elfmeter spektakulär. Diese Parade war der Wendepunkt des Spiels und setzte die Emotionen im gesamten Team frei.