Türk Spor Rosenheim Hakan Cukadar für Fairplay-Aktion geehrt

Rosenheim – Fußball schreibt oft besondere Geschichten doch was sich bereits in der 8. Minute der Partie zwischen Türk Spor Rosenheim II und dem SV Westerndorf II abspielte, geht weit über das Sportliche hinaus.
Beim Spiel am 5. Oktober 2025 auf der Schulsportanlage an der Wittelsbacher Straße entschied der Schiedsrichter zunächst auf Tor für Türk Spor. Torschütze: Hakan Cukadar. Doch unmittelbar nach der Entscheidung suchte der Spieler selbst das Gespräch – und korrigierte den Unparteiischen.
Cukadar erklärte offen, dass er den Ball mit der Hand berührt hatte, bevor dieser im Netz landete. Eine Szene, die im Amateurfußball Seltenheitswert hat. Der Schiedsrichter nahm die Entscheidung folgerichtig zurück und entschied auf Freistoß für Westerndorf.
Das Spiel endete später zwar mit 0:1 aus Sicht von Türk Spor Rosenheim II, doch das Ergebnis rückte an diesem Tag in den Hintergrund.
Für sein außergewöhnlich faires Verhalten wurde Hakan Cukadar nun im Rahmen der Fairplay-Aktion des Bayerischer Fußball-Verband ausgezeichnet. Die Ehrung nahm Spielgruppenleiter Alexander Hübner persönlich am Spieltag vor.
Die Aktion zeigt einmal mehr: Fairness, Ehrlichkeit und Respekt sind zentrale Werte im Fußball und werden auch gesehen und gewürdigt.
Türk Spor Rosenheim steht damit nicht nur sportlich, sondern auch gesellschaftlich für klare Haltung. Ein starkes Zeichen für den Amateurfußball.