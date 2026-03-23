Türk Spor Rosenheim Hakan Cukadar für Fairplay-Aktion geehrt von Emre Öztürk · Heute, 19:54 Uhr · 0 Leser

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Rosenheim – Fußball schreibt oft besondere Geschichten doch was sich bereits in der 8. Minute der Partie zwischen Türk Spor Rosenheim II und dem SV Westerndorf II abspielte, geht weit über das Sportliche hinaus. Beim Spiel am 5. Oktober 2025 auf der Schulsportanlage an der Wittelsbacher Straße entschied der Schiedsrichter zunächst auf Tor für Türk Spor. Torschütze: Hakan Cukadar. Doch unmittelbar nach der Entscheidung suchte der Spieler selbst das Gespräch – und korrigierte den Unparteiischen.

Cukadar erklärte offen, dass er den Ball mit der Hand berührt hatte, bevor dieser im Netz landete. Eine Szene, die im Amateurfußball Seltenheitswert hat. Der Schiedsrichter nahm die Entscheidung folgerichtig zurück und entschied auf Freistoß für Westerndorf. Das Spiel endete später zwar mit 0:1 aus Sicht von Türk Spor Rosenheim II, doch das Ergebnis rückte an diesem Tag in den Hintergrund.