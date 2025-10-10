Türk Spor Rosenheim engagiert sich beim 23. Down-Sportlerfestival

Am 27. September 2025 wurde Wetzlar erneut zum Zentrum der Lebensfreude: Beim 23. Deutschen Down Sportlerfestival kamen über 600 Sportlerinnen und Sportler, Familien und Helferinnen und Helfer zusammen, um gemeinsam zu zeigen, was echte Inklusion bedeutet.
Zum dritten Mal mit dabei war Yücel Karavil von Türk Spor Rosenheim, der mit großem Engagement die Fußballstation betreute. Dort konnten die Teilnehmenden beim Fußballturnier ihr Können und ihre Begeisterung zeigen, vom Passspiel bis zum Torschuss war alles dabei. Für Yücel war es eine Herzensangelegenheit, die jungen Sportlerinnen und Sportler anzuleiten, zu motivieren und zu feiern, ganz im Sinne des Mottos: „Teamgeist kennt keine Grenzen“.
Das Festival, organisiert von der site works AG und dem Verein T21 Gesundes Leben mit Down Syndrom e V, ist das größte Sportevent für Menschen mit Down Syndrom in Deutschland. Unterstützt wurde es erneut von DHL Express Deutschland, zahlreichen lokalen Vereinen und der Stadt Wetzlar.
Neben dem Fußballturnier standen viele weitere Workshops auf dem Programm: Leichtathletik, Schwimmen, Handball, Tennis, Kickboxen, Tanz, Yoga, Reiten, Klettern sowie Musik und Gesang. Der Tag bot ein vielfältiges Sport- und Begegnungsprogramm, das Menschen mit und ohne Behinderung gleichermaßen zusammenbrachte.
Für Türk Spor Rosenheim bedeutet Engagement wie dieses weit mehr als sportliche Förderung. Der Verein steht seit Jahren für Integration durch Sport und setzt sich zunehmend auch für gelebte Inklusion ein. Durch Veranstaltungen wie das Down Sportlerfestival zeigt Türk Spor Rosenheim, dass Sport Brücken baut und jeder Mensch, unabhängig von Herkunft oder Beeinträchtigung, seinen Platz auf dem Spielfeld und in der Gemeinschaft hat.
Ein herzlicher Dank gilt allen Organisatorinnen und Organisatoren, Unterstützerinnen und Unterstützern sowie Helferinnen und Helfern, die diesen besonderen Tag möglich gemacht haben. Das 23. Deutsche Down Sportlerfestival hat erneut gezeigt: Inklusion lebt vom Miteinander, und beim Sport zählt vor allem eins das Herz.