Türk Spor Rosenheim engagiert sich beim 23. Down Sportestival Verlinkte Inhalte TS Rosenheim TS Rosenheim II

Am 27. September 2025 wurde Wetzlar erneut zum Zentrum der Lebensfreude: Beim 23. Deutschen Down Sportlerfestival kamen über 600 Sportlerinnen und Sportler, Familien und Helferinnen und Helfer zusammen, um gemeinsam zu zeigen, was echte Inklusion bedeutet. Zum dritten Mal mit dabei war Yücel Karavil von Türk Spor Rosenheim, der mit großem Engagement die Fußballstation betreute. Dort konnten die Teilnehmenden beim Fußballturnier ihr Können und ihre Begeisterung zeigen vom Passspiel bis zum Torschuss war alles dabei. Für Yücel war es eine Herzensangelegenheit, die jungen Sportlerinnen und Sportler anzuleiten, zu motivieren und zu feiern, ganz im Sinne des Mottos: „Teamgeist kennt keine Grenzen“.

Das Festival, organisiert von der site works AG und dem Verein T21 Gesundes Leben mit Down Syndrom e V, ist das größte Sportevent für Menschen mit Down Syndrom in Deutschland. Unterstützt wurde es erneut von DHL Express Deutschland, zahlreichen lokalen Vereinen und der Stadt Wetzlar. Neben dem Fußballturnier standen viele weitere Workshops auf dem Programm: Leichtathletik, Schwimmen, Handball, Tennis, Kickboxen, Tanz, Yoga, Reiten, Klettern sowie Musik und Gesang. Der Tag bot ein vielfältiges Sport- und Begegnungsprogramm, das Menschen mit und ohne Behinderung gleichermaßen zusammenbrachte.