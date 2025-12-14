Türk Spor Rosenheim beim Sparkassenpokal 25/26 - wir sind dabei!

Auch in dieser Hallensaison ist Türk Spor Rosenheim wieder beim traditionsreichen Sparkassenpokal in der Rosenheimer Gabor-Halle am Start einem Turnier, das Jahr für Jahr für „Budenzauber“, volle Ränge und echtes Derby-Feeling sorgt.

Der Sparkassenpokal 2026 läuft an folgenden Tagen in der Gabor-Halle Rosenheim:

In der Zwischenrunde kämpfen die besten drei Teams jeder Vorrundengruppe weiter; die jeweils zwei Besten der Zwischenrunden-Gruppen ziehen in die große Finalrunde ein.

Unsere Gruppe & Spielplan

Türk Spor Rosenheim spielt in der Vorrundengruppe 5 am Sonntag, 21.12.2025 ab 09:00 Uhr. In unserer Gruppe treffen wir auf:

ASV Flintsbach

DJK SV Griesstätt

SV Nußdorf

TSV Neubeuern

TuS Prien

Türk Spor Rosenheim

Unsere Partien in der Vorrunde 5:

09:18 Uhr – ASV Flintsbach – Türk Spor Rosenheim

10:30 Uhr – Türk Spor Rosenheim – SV Nußdorf

11:24 Uhr – TSV Neubeuern – Türk Spor Rosenheim

12:00 Uhr – Türk Spor Rosenheim – DJK SV Griesstätt

12:36 Uhr – Türk Spor Rosenheim – TuS Prien

Der Sparkassenpokal ist für unseren Verein und für die ganze Region jedes Jahr ein echtes Highlight im Winterspielplan– schnelle Spiele, viele Tore und eine Atmosphäre, die man sonst nur aus dem Profifußball kennt.

Jeder Eintritt unterstützt soziale Projekte – auch unseres

In diesem Jahr gibt es eine besondere Aktion:

Zu jeder Eintrittskarte gehört ein Spenden-Gutschein über 10 € für die regionale Spendenplattform „WirWunder“ der Sparkasse Rosenheim-Bad Aibling. Damit können alle Zuschauer ein soziales Projekt aus Stadt und Landkreis Rosenheim unterstützen – ganz einfach online mit dem Gutscheincode auf der Rückseite der Eintrittskarte.Sp

Wir laden euch herzlich ein, euren Gutschein für unser eigenes Projekt einzusetzen:

„Bewegung im Westen – Gemeinsam stark für Kinder & Jugendliche in Rosenheim“ – ein gemeinsames Projekt von Startklar und Türk Spor Rosenheim, das Kindern und Jugendlichen über Sport neue Chancen auf Bewegung, Gemeinschaft und Teilhabe bietet.

Ihr findet unser Projekt:

auf WirWunder Rosenheim (Aktion mit der Projektnummer 163995)

sowie auf betterplace.org unter der Projektnummer 163995

So könnt ihr uns doppelt unterstützen:

--> in der Halle durch lautstarke Unterstützung bei jedem Spiel

und

--> online, indem ihr euren 10-Euro-WirWunder-Gutschein für unser Projekt einlöst und das Angebot für Kinder & Jugendliche in Rosenheim stärkt.