Türk Spor Rosenheim beendet Durststrecke 2:0-Heimsieg

Nach wochenlangem Warten hat Türk Spor Rosenheim endlich den Bann gebrochen. Am Sonntag gelang der Mannschaft im heimischen „Käfig“ ein verdienter 2:0-Erfolg gegen den SV Reichertsheim II und damit der erste Sieg nach einer langen Durststrecke. Trotz kühler Temperaturen fanden rund 100 Zuschauer den Weg auf den Platz.

Von Beginn an war zu spüren, dass Türk Spor Roseheim unbedingt den Negativlauf stoppen wollte. Die Mannschaft startete konzentriert, suchte den direkten Weg zum Tor und wurde früh belohnt. Bereits in der 9. Minute traf Veysel Kilic nach schönem Angriff zur umjubelten 1:0 Führung. Der Treffer gab Sicherheit, doch Reichertsheim II blieb ein unangenehmer Gegner. Türk Spor Rosenheim kontrollierte weitgehend das Geschehen, tat sich aber schwer, die Führung auszubauen. Trotz der kampfbetonten Phase blieb die Partie jederzeit fair auch dank des sehr erfahrenen und ruhigen Schiedsrichters, der das Spiel souverän leitete.

Nach dem Seitenwechsel drängte Türk Spor Rosenheim auf die Entscheidung. In der 59. Minute dann der entscheidende Moment: Nach einem klaren Foul im Strafraum zeigte der Unparteiische auf den Punkt. Fatih Eminoglu übernahm Verantwortung und verwandelte den fälligen Elfmeter sicher zum 2:0. Der Jubel war riesig man spürte förmlich, wie die Erleichterung durch Mannschaft und Zuschauer ging. Von da an verteidigte Türk Spor mit Leidenschaft und Einsatz den Vorsprung, ließ kaum noch etwas zu und brachte den Sieg souverän über die Zeit.