Türk Spor Rosenheim als Best-Practice beim BFV-Integrationskongress

Beim diesjährigen Bayerischen Integrationskongress in Herzogenaurach stach Türk Spor Rosenheim als herausragendes Beispiel für Integrations- und Wertearbeit hervor. Der Kongress wurde vom Bayerischer Fußball‑Verband (BFV) ausgerichtet und fand auf dem adidas-Campus statt, mit mehr als 120 Vertreterinnen und Vertretern bayerischer Amateurvereine. Bayerischer Fussball-Verband

Der Verein präsentierte dort sein Projekt „DenkAnstoß - Wer(t) kickt mit“ ein Modell, das zeigt, wie Fußball nicht nur als Sportbetrieb, sondern als Lern- und Begegnungsort für Respekt, Teilhabe und Zusammenhalt genutzt werden kann.

Vor einem hochkarätigen Publikum darunter Bjørn Gulden (CEO adidas), Bernd Neuendorf (DFB-Präsident), Christoph Kern (BFV-Präsident), Karl Straub (Bayerischer Integrationsbeauftragter) und Joachim Herrmann (Bayerischer Innenminister) stellten die Projektleiter Tayfun Samli und Lukas Bauser gemeinsam mit dem 1. Vorstand Sedat Karavil, Sportlichen Leitung Emre Öztürk, Vorstandsmitglieder Erturugl Yüksel und Ömer Sahan und Social Media Beauftragten Furkan Karavil, Spieler Tuna Tunahan das Rosenheimer Engagement vor.

Darüber hinaus wurde im Rahmen des Kongresses ausdrücklich hervorgehoben, wie Amateurvereine in Bayern mit über 100 000 aktiven Spielerinnen und Spielern aus 179 Nationen Teilhabe und Integration leben (Bayerischer Fussball-Verband) Türk Spor wurde dabei als Beispiel benannt, das nach einem schwierigen Start eine bemerkenswerte Transformation durchlaufen hat (Bayerischer Fussball-Verband)

Warum das Projekt hervorsticht

Mit „DenkAnstoß – Wer(t) kickt mit“ wurde von Februar bis September 2025 eine Reihe von Workshops gemeinsam mit dem BFV durchgeführt, in denen Vereinsmitglieder gemeinsam Werte wie Respekt, Disziplin, Teamgeist und soziale Verantwortung im Vereinsalltag verankerten.

Die Betonung lag nicht nur auf einem Vereinsmanifest, sondern auf einer Haltungsänderung auf dem Platz, in der Kabine und im Miteinander.

Türk Spor zeigt, dass Integration nicht bei der Aufnahme von Spielern aufhört: Verantwortung, Teilnahme und Engagement sind zentral.

Beim Kongress wurde Integration im Vereinsalltag thematisiert als: Abbau von Sprachbarrieren, Förderung von Zusammenhalt, multikulturelles Miteinander und Zugang zu lokalen Netzwerken (Bayerischer Fussball-Verband).

Bedeutung des Integrationskongresses

Der BFV-Integrationskongress markierte die Premiere eines zentralen Formats zur Förderung von Teilhabe im Amateurfußball. (Bayerischer Fussball-Verband).



Wesentliche Ergebnisse:

Verabschiedung der „Herzogenauracher Erklärung zur Integrationsleistung des bayerischen Amateurfußballs". Bayerischer Fussball-Verband

Einführung eines Fünf-Punkte-Plans, der u. a. stabile politische Unterstützung, Sichtbarkeit, Bildungsangebote, Vernetzung und niederschwellige Angebote vorsieht. Bayerischer Fussball-Verband

Es wurde deutlich gemacht, dass Fußballvereine als soziale Räume wirken, oftmals erste Begegnungspunkte für Menschen mit Migrationsgeschichte sind, und mehr als reiner Sportbetrieb. Bayerischer Fussball-Verband

Ausblick

Für Türk Spor Rosenheim bedeutet die Auszeichnung beim Kongress nicht nur Anerkennung, sondern auch Auftrag: Der Verein will weiter wachsen mit Jugend- und Frauenmannschaften, Trainer- und Jugendleiter-Lizenzierungen sowie langfristig mit einem Vereinsheim als Ort für Sport, Bildung und Begegnung. Der Verein signalisiert damit: Werteorientierung und Integration sind kein Nebenthema, sondern Kernbestandteil des Vereinslebens.