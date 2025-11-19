Türk Spor nach Wandel für „herausragendes Projekt“ am DFB-Campus geehrt

Vom Skandalklub zum Vorzeigeverein: Türk Spor Rosenheim ist ein Wandel geglückt. Ein Projekt des Vereins wurde jetzt am DFB-Campus in Frankfurt ausgezeichnet.
Frankfurt – Deutschlandweite Aufmerksamkeit für Türk Spor Rosenheim. Die größen Bemühungen des Kreisklassisten zahlen sich mehr und mehr aus. Am DFB-Campus in Frankfurt wurde der Verein, für sein Projekt „DenkAnstoß – Wer(t) kickt mit“ gemeinsam mit vier anderen Vereinen, mit dem „Zukunftspreis“ geehrt.
Besonders beachtlich: Vor sieben Jahren sorgte der oberbayerische Verein bundesweit für Negativschlagzeilen. 2017 endete ein Spiel der Rosenheimer in einer Massenschlägerei, an dessen Ende sieben Spieler die Rote Karte sahen. Im Anschluss verließen zahlreiche Spieler den Verein.
„Doch anstatt aufzugeben, entschloss sich eine neue Generation um Abteilungsleiter Emre Öztürk zum kompletten Neuanfang: mit neuem Vorstand, neuer Mannschaft und dem klaren Ziel, ein positives, wertebasiertes Vereinsbild zu formen“, schreibt der BFV in einer Pressemitteilung. „Dabei geht es längst um mehr als Fußball: Mit dem Projekt „Denk-Anstoß – Wer(t) kickt mit“ der externen Experten Tayfun Samli und Lukas Bauser hat sich der Klub auf den Weg gemacht, einen Wertekompass zu entwickeln. Demokratische Strukturen, respektvoller Umgang, klare Rollenverteilung und der aktive Kampf gegen Rassismus stehen im Zentrum.“
Ausgezeichnet wurde Rosenheim vom Stiftungsbündnis „Fußball stiftet Zukunft“, die Vereine „mit innovativem Einsatz soziale oder ökologische Impulsgeber in ihrem lokalen Umfeld“ vorangehen.
Beim Projekt „DenkAnstoß – Wer(t) kickt mit“ arbeiteten Spieler, Trainer, Funktionäre und Ehrenamtliche gemeinsam in mehreren Workshops mit den Projektleitern Tayfun Samli und Lukas Bauser an Themen wie Demokratie, Teamkultur und Vereinsentwicklung.
„Wir wollten bewusst nicht nur über Werte sprechen, sondern sie leben – auf dem Platz, in der Kabine und im Vereinsleben“, erklärte der 1. Vorstand Sedat Karavil Wochen vor der Ehrung, als der Verein ein neues Manifest vorstellte. „Das Projekt hat uns als Verein stärker und sichtbarer gemacht. Wir sind stolz auf das, was wir als Gemeinschaft geschafft haben.“
Seit Sommer machte Türk Spor Rosenheim mehrmals mit sozialen Projekten auf sich aufmerksam. So engagierte sich ein Verantwortlicher beim 23. Down-Sportlerfestival und der Verein unterstützte ein Projekt für hilfsbedürftige Senioren.