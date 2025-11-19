Türk Spor nach Wandel für „herausragendes Projekt“ am DFB-Campus geehrt

Türk Spor Rosenheim e.V.: Tayfun Samli (2.v.l.) mit seinem Team und dem BfV-Vizepräsidenten Jürgen Pfau (rechts) sowie Markus Schubert von der BFV-Sozialstiftung (links). – Foto: Carsten Kobow

Vom Skandalklub zum Vorzeigeverein: Türk Spor Rosenheim ist ein Wandel geglückt. Ein Projekt des Vereins wurde jetzt am DFB-Campus in Frankfurt ausgezeichnet.

Frankfurt – Deutschlandweite Aufmerksamkeit für Türk Spor Rosenheim. Die größen Bemühungen des Kreisklassisten zahlen sich mehr und mehr aus. Am DFB-Campus in Frankfurt wurde der Verein, für sein Projekt „DenkAnstoß – Wer(t) kickt mit“ gemeinsam mit vier anderen Vereinen, mit dem „Zukunftspreis“ geehrt. Geehrt am DFB-Campus: Türk Spor Rosenheim gelingt Neuausrichtung nach Skandalspiel