Türk Spor Garching will "auch mal souverän gewinnen“

Türk Spor Garching will den vierten Sieg. – Foto: Johannes Traub

Der FC Aschheim tritt am Mittwoch beim FC Türk Sport Garching an. Der Vizemeister der Vorsaison hat in drei Spielen noch keinen Punkt geholt und 15 Gegentore kassiert.

Die eine Mannschaft ist vergangene Saison Vizemeister in der Bezirksliga Nord geworden und erst in der Relegation gescheitert, die andere frisch in diese Spielklasse aufgestiegen. Und doch geht jener Neuling, der FC Türk Sport Garching, nicht etwa als Außenseiter in das Heimduell am heutigen Mittwoch um 19 Uhr gegen den FC Aschheim. Vielmehr ist der Tabellenzweite der Vorsaison in der Rolle des Underdogs.

„Unser Ziel sind ganz klar die nächsten drei Punkte“, sagt Thomas Schreiner, der Kapitän des FC Türk Sport, der aktuell den urlaubenden Chefcoach Fatih Topcu vertritt. Demgegenüber hadert FCA-Trainer Mirza Mesic vor dem Landkreis-Derby mit der angespannten Personallage in Aschheim. „Es ist sehr schwierig für uns, weil wir ja sowieso schon sehr viele verletzte Spieler haben und in der Urlaubszeit jetzt mit einem knappen Kader antreten müssen“, sagt der 46-Jährige. „Wie soll sich denn unter diesen Umständen eine Mannschaft finden, wenn sie immer wieder anders zusammengewürfelt auf dem Platz steht?“