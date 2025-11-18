Türk Spor dreht intensives Hinrunden-Finale 4:2 vs. Wasserburg 1880 II Verlinkte Inhalte Kreisklasse 2 TS Rosenheim Wasserburg II

Ein frischer Samstagmittag an der Schulsportanlage Wittelsbacher Straße – ohne Flutlicht, aber mit jeder Menge Spannung und Emotionen. Rund 100 Zuschauer drängten sich um den sogenannten „Käfig“, um das letzte Pflichtspiel vor der Winterpause zu sehen. Und sie wurden belohnt: Türk Spor Rosenheim gewann ein intensives, taktisch geprägtes und torreiches Spiel mit 4:2 gegen den TSV Wasserburg II – und verabschiedete sich damit eindrucksvoll aus dem Abstiegskampf.

Der Start war geprägt von hoher Intensität und vorsichtigem Abtasten. Wasserburg verteidigte geschickt und versuchte über schnelle Angriffe Nadelstiche zu setzen. Die erste Großchance gehörte jedoch Türk Spor ein wuchtiger Kopfball schien den Weg ins Tor zu finden, doch Leon Pfunt rettete für Wasserburg spektakulär auf der Linie. Kurz darauf traf Adrian Lechner zum 0:1 und stellte das Spiel kurz auf den Kopf. Doch Türk Spor reagierte sofort: Fatih Eminogludrückte einen Angriff aus kurzer Distanz zum 1:1 über die Linie und brachte die Hausherren wieder in die Spur. Nach der Pause entwickelte sich die Partie klar zugunsten von Türk Spor. Mehr Ballbesitz, mehr Tempo, mehr Druck und schließlich die verdiente Führung durch Ömer Türk, der zum 2:1 einschob. Von da an ging das Spiel in eine leidenschaftliche Phase über, in der besonders ein Rosenheimer glänzte: Torwart Ahmet.



Beim Stand von 2:1 zog Wasserburg aus spitzem Winkel ab, der Ball flog Richtung Kreuzeck – doch Ahmet hechtete herausragend und entschärfte den Ball. In der Schlussphase, beim knappen 3:2, folgten zwei weitere Glanzparaden in der 88. und 90. Minute. Und wie es oft ist: Direkt im Anschluss besorgte Ertugrul Yüksel mit seinem zweiten Treffer das entscheidende 4:2. Ein perfekter Wendepunkt und der emotionale Höhepunkt des Spiels.