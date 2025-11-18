Türk Spor dreht intensives Hinrunden-Finale 4:2 vs. Wasserburg 1880 II

Ein frischer Samstagmittag an der Schulsportanlage Wittelsbacher Straße – ohne Flutlicht, aber mit jeder Menge Spannung und Emotionen. Rund 100 Zuschauer drängten sich um den sogenannten „Käfig“, um das letzte Pflichtspiel vor der Winterpause zu sehen. Und sie wurden belohnt: Türk Spor Rosenheim gewann ein intensives, taktisch geprägtes und torreiches Spiel mit 4:2 gegen den TSV Wasserburg II – und verabschiedete sich damit eindrucksvoll aus dem Abstiegskampf.
Der Start war geprägt von hoher Intensität und vorsichtigem Abtasten. Wasserburg verteidigte geschickt und versuchte über schnelle Angriffe Nadelstiche zu setzen. Die erste Großchance gehörte jedoch Türk Spor ein wuchtiger Kopfball schien den Weg ins Tor zu finden, doch Leon Pfunt rettete für Wasserburg spektakulär auf der Linie. Kurz darauf traf Adrian Lechner zum 0:1 und stellte das Spiel kurz auf den Kopf. Doch Türk Spor reagierte sofort: Fatih Eminogludrückte einen Angriff aus kurzer Distanz zum 1:1 über die Linie und brachte die Hausherren wieder in die Spur.
Nach der Pause entwickelte sich die Partie klar zugunsten von Türk Spor. Mehr Ballbesitz, mehr Tempo, mehr Druck und schließlich die verdiente Führung durch Ömer Türk, der zum 2:1 einschob. Von da an ging das Spiel in eine leidenschaftliche Phase über, in der besonders ein Rosenheimer glänzte: Torwart Ahmet.
Beim Stand von 2:1 zog Wasserburg aus spitzem Winkel ab, der Ball flog Richtung Kreuzeck – doch Ahmet hechtete herausragend und entschärfte den Ball. In der Schlussphase, beim knappen 3:2, folgten zwei weitere Glanzparaden in der 88. und 90. Minute. Und wie es oft ist: Direkt im Anschluss besorgte Ertugrul Yüksel mit seinem zweiten Treffer das entscheidende 4:2. Ein perfekter Wendepunkt und der emotionale Höhepunkt des Spiels.
Zuvor hatte Yüksel bereits das 3:1 erzielt, ehe Philipp Arnold für Wasserburg wieder Spannung herstellte. Türk Spor blieb jedoch konzentriert, abgeklärt und kämpferisch – ganz im Stil einer Mannschaft, die begriffen hat, wie wichtig dieses Spiel war.
Furkan Yilmaz war überall auf dem Platz: laufstark, zweikampffest und spielbestimmend. Er brachte Ordnung, Tempo und Emotion ins Spiel – völlig verdient der Mann des Tages.
Trainer Yasin Temel zeigte sich nach dem Abpfiff sichtbar stolz auf sein Team:
„Wir wollten uns unbedingt mit 3 Punkten in die Winterpause verabschieden und das ist uns gelungen. Kampf, Leidenschaft und Teamgeist habe ich gefordert – und das wurde heute zu 100 % erfüllt. Wasserburg stand defensiv sehr gut, wir kamen schwer rein und geraten unglücklich in Rückstand. Die Reaktion war top. In der zweiten Halbzeit waren wir klar am Drücker und unsere Einwechselspieler haben wieder den Unterschied gemacht. Am Ende unnötig spannend, aber insgesamt hochverdient. Riesen Respekt an meine Mannschaft nach einer komplizierten Hinrunde – wir sind zu einer Einheit geworden.“
Emotional wurde es auch nach dem Abpfiff: Kapitän Ridvan Tuna absolvierte sein letztes Pflichtspiel für Türk Spor Rosenheim. Ein Abschied mit Würde, Einsatz und viel Applaus von den Fans.
Mit diesem wichtigen Sieg verabschiedet sich Türk Spor Rosenheim mit breiter Brust in die Winterpause. Die Mannschaft hat sich aus dem Tabellenkeller befreit und zeigt: Der Weg zeigt klar nach oben.