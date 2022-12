Türk Spor Bad Schwalbach: "Fußball ist doch unser gemeinsames Hobby" Spaß am Fußball sollte das wichtigste sein, Wutausbrüche haben jetzt, wo der Spielbetrieb endlich wieder läuft, nichts zu suchen.

Und jeder Spieler der auf dem Feld steht, sollte sich auch im Jahr 2022 klar sein, dass rassistische Sprüche, Beleidigungen und auch Sprüche wie "die sind Ausländerfeindlich" immer wieder fallen werden. Am liebsten wäre es, wenn solche Sprüche natürlich nicht fallen, aber es gibt immer den einen oder anderen, der sich hier nicht benehmen kann. Aber das Ganze darf nicht mit einer ganzen Mannschaft verbunden werden.

Hier habe ich generell einen Wunsch. Wir alle spielen Fußball aus Leidenschaft, Spaß und vieles mehr. Das Ganze ist mit Emotionen, Freude und Trauer verbunden. Es kann aber nicht sein, dass sich die negativen Schlagzeilen bundesweit vermehrt haben. Ob es Tätlichkeiten an Schiedsrichter, Mannschaftsoffizielle oder zwischen zwei Teams sind. Es kann doch nicht sein, dass wir nach einer langen Corona-Pause wieder voll im Spielmodus sind und es immer wieder zu Wutausbrüchen kommt.

Was muss im neuen Jahr besser werden?

Wir sind mit der aktuellen Platzierung mehr als zufrieden. Man darf nicht vergessen, dass wir seit letztem Winter 10 Abgänge haben. Mittlerweile sind wir ein sehr junges Team, welches sich ständig weiterentwickeln will.

Obwohl wir zu Beginn der Runde immer wieder mit Ausfällen (Urlaub, Arbeit, Verletzt) zu kämpfen hatten und sogar unser erster Vorsitzender Yavuz Yalcin und auch Ich mal auf dem Feld standen, haben wir uns alle nach jedem Spiel in die Augen schauen können, da wir immer, egal wer auf dem Feld steht, ans Limit gehen und uns vor keinem Gegner verstecken. Das Ganze führte dazu, dass wir immer mehr zusammengewachsen sind und auch außerhalb des Sportplatzes eine Mannschaft sind. Selbst nach der Pokalniederlage (3:5 gegen KOL SG Meilingen, obwohl wir 3:1 führten), der Heimniederlage mit 1:5 gegen SG Orlen II haben wir an uns geglaubt und immer weiter vollen Einsatz gezeigt.

Was lief besonders gut in der Hinrunde und wie zufrieden seid ihr?

Fußball ist doch unser gemeinsames Hobby, wo sich elf Fremde auf dem Feld zu Freunden entwickeln können. Gib denen nur einen Ball und schaue zu.

Welche Transfers gibt es bei euch in der Winterpause, sind Zu- oder Abgänge geplant?

Unsere Zugänge sind: Eray Asar, Leonardo Figueiredo Potera (beide 1. FC Hettenhain), Oguzhan Demirelli (FSV Taunusstein), Gabriel Stefanov (zuletzt JFV Taunusstein, hat schon in der Jugend unter meiner Leitung in SWA gespielt)

Weitere Zugänge sind geplant, allerdings kann ich hier noch keine Namen nennen.

Abgänge haben wir bislang keine und ich hoffe, dass es so bleibt. Es war schon ziemlich nervig, dass kurzfristig mehrere Vereine unsere jungen Spieler per Telefon und WhatsApp kontaktiert haben. Und das nicht nur einmal, sondern fast täglich. So etwas sollten Vereine unterlassen. Wenn Spieler "Nein" sagen, sollte man es akzeptieren und nicht mit "Geld" locken wollen.

Wer holt sich die Meisterschaft in eurer Liga? Und wer steigt ab?

Ich sehe die SG Orlen II ganz klar als Favoriten. Die Orlener haben seit Jahren eine tolle Jugendarbeit, wovon auch die Senioren profitieren. Die zweite Mannschaft der Orlener ist jung, dynamisch und die Jungs sind besonders laufstark. Auch den Vorteil, dass man bei wichtigen Spielen den ein oder anderen aus der ersten Mannschaft nehmen kann, spricht für die Orlener.

Wer absteigen wird, kann ich nicht sagen. Im Moment sieht es nach SV Steckenroth und SG Schlangenbad II aus. Aber die Tabelle im unteren Bereich ist eng, da kann noch viel passieren.