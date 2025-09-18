Rachid Rahou (links) wird neuer sportlicher Leiter bei Türk Kelsterbach. – Foto: FC Türk

Türk Kelsterbach verpflichtet Rachid Rahou Ehemaliger sportlicher Leiter Klarenthals heuert nun beim Gruppenligisten an +++ "Voller Freude, wieder Teil der Fußballerfamilie zu sein"

Kelsterbach/Wiesbaden. Mitte August trat Rachid Rahou als sportlicher Leiter beim SC Klarenthal zurück. Damals kündigte er an, sich gegen Jahresende einem neuen Verein anschließen zu wollen. Nun ging doch alles etwas schneller und Rahou wurde Anfang der Woche vom FC Türk Kelsterbach als neuer sportlicher Leiter präsentiert. "Ich bin voller Freude, nun so schnell wieder Teil der Fußballfamilie zu sein. Nach meinem Rücktritt haben mich viele Freunde angerufen, mir Mut gemacht und in vielen Gesprächen davon überzeugt, dass mein Weg weitergehen sollte. Obwohl ein Wiesbadener Verein lange mein Favorit war, habe ich mich am Ende doch für Türk Kelsterbach entschieden", berichtet Rahou.

Dieser Bericht wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier. Kelsterbach steckt nach dem Aufstieg aktuell im Tabellenkeller der Gruppenliga Wiesbaden. "Mir ist klar, dass mich eine anspruchsvolle Aufgabe erwartet. Als sportlicher Leiter trage ich die Verantwortung für drei Teams, die klare Strukturen brauchen. Mit der ersten Mannschaft wollen wir unbedingt die Klasse halten. Kelsterbach hat in den vergangenen Jahren enorme Sprünge gemacht, diesen Weg wollen wir weitergehen. Die Basis ist da. Wir haben zahlreiche Ehrenamtliche und nach den Investitionen in die Jugendarbeit, ziehen auch A- und B-Jugend nach, was mich persönlich besonders begeistert. All das möchte ich fortführen, um das volle Potenzial zu nutzen", ist Rahou voller Tatendrang.