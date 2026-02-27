Türk Kelsterbach mit Big-Points zum Re-Start

In der Winterpause hatten die Kelsterbacher ihren Kader radikal umgebaut und für den Kampf um den Klassenerhalt neu ausgerichtet. Gleich acht Neuzugänge standen gegen Bierstadt in der Startelf, Aykut Bayar, Koray Akbaba, Shuto Miyazawa, Seiya Izumi, Bilal Hamdaoui, Ivo Jurusic, Gündüz Can Cosar und Seam Tesfazghi sollten frischen Wind bringen.

Zunächst jedoch gehörte die Anfangsphase aber den Gästen. Der im gesicherten Mittelfeld rangierende FC Bierstadt, mit acht Punkten Vorsprung auf die Abstiegsränge, ließ die ersten guten Möglichkeiten zur Führung liegen. Kelsterbach überstand diese Druckphase, sortierte sich und verteidigte fortan diszipliniert.

„Unsere Arbeit gegen den Ball war heute brutal“, lobte El Mrhanni nach Abpfiff. Man habe um die Spielweise der Bierstädter gewusst, deshalb sei es entscheidend gewesen, kompakt zu stehen und die Räume zwischen den Ketten eng zu halten. „Das haben die Jungs heute super umgesetzt“, sagte der neue Coach zufrieden.

Die Entscheidung auf dem Fuß

Mit zunehmender Spieldauer übernahm der FC Türk die Kontrolle und schlug früh zu. In der 15. Minute verwertete Seam Tesfazghi die Vorlage von Cem Barlik zur Führung. Es war der Auftakt zu einer Phase, in der die Gastgeber mehrfach das 2:0 auf dem Fuß hatten. Mehrere hundertprozentige Chancen blieben ungenutzt, sodass die Partie trotz klarer Spielvorteile offen blieb.

Auch im zweiten Durchgang dominierte Kelsterbach das Geschehen, ließ defensiv kaum noch etwas zu und erspielte sich weitere Hochkaräter. Allein die Chancenverwertung verhinderte eine frühzeitige Entscheidung. „Das war insgesamt ein hochverdienter Heimsieg, den wir schon früher hätten zu machen müssen“, bilanzierte El Mrhanni.

Schöne Geste des FC Bierstadt

Neben der sportlichen Leistung spielte auch der Rahmen eine Rolle. Die Partie war auf Freitagabend verlegt worden, ein Entgegenkommen des Gegners. „Ich möchte mich beim FC Bierstadt herzlich bedanken, der der Spielverlegung auf Freitagabend zugesagt hatte, wodurch die vielen Spieler, die bei uns im Team Ramadan machen, schon essen und trinken konnten“, erklärte Rachid Rahou, sportlicher Leiter des FC Türk Kelsterbach.