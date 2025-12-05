In dieser Besetzung wird man den FC Türk Kelsterbach nicht mehr sehen. Der Kader wird in der Winterpause kräftig umgebaut. – Foto: Willi Roth - Archiv

Türk Kelsterbach: Mega-Umbruch im Winter steht an Sieben Abgänge stehen fest, das neue Trainerteam soll kommenden Montag präsentiert werden +++ Sonntag Nachholspiel in Offheim unter schweren Vorzeichen Verlinkte Inhalte Gruppenliga Wiesbaden Türk K.-bach Offheim Ahmet Gök Mohamed Bendriss + 7 weitere

Kelsterbach. Es wie verhext beim FC Türk Kelsterbach. Während der Gruppenliga-Aufsteiger in der Heimtabelle einen beachtlichen fünften Rang belegt und aus neun Spielen 18 Punkte holte, läuft auswärts bislang überhaupt nichts zusammen. Aus acht Spielen in der Fremde stehen bislang null Punkte zu Buche. Am kommenden Sonntag gibt es im Aufsteiger-Duell beim SC Offheim die nächste Möglichkeit, daran etwas zu ändern. Doch die Vorzeichen sind nicht gerade gut.

Dieser Bericht wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier. Denn neben Spielertrainer Can Kilic Görgülü, der beim vergangenen Heimsieg gegen TuRa als Coach verabschiedet wurde und bereits im Urlaub weilt, werden auch die Spieler Candas Kara, Mohamed Bendriss, Rachid Akalai, Muhamet Ali Tascan, Arian Muradi, Nikita Scheiermann und Romin Ahmadi nicht im Kader stehen. Denn das Septett verlässt den Verein im Winter. Bei Akalai (TSG Neu-Isenburg) zieht und Scheiermann (BSC Kelsterbach) und Tascan (Türk Hattersheim) stehen bereits die aufnehmenden Vereine fest.

Wie es mit Kilic Görgülü nach dessen Aus als Trainer weitergeht ist offen. Dass der FC Türk ihn gerne im Verein halten würde, verhehlt Vereinschef Cihan Sahin nicht. "Er hat alles für den Verein getan in den vergangenen Jahren." Zumal bereits in der Frühphase der Saison Co-Trainer Murat Özbahar den Verein verlassen hatte, mit ihm hatten sich auch einige Spieler verabschiedet, die Spielerdecke ist also momentan eher dünn. Als Trainer springen in Offheim das Duo Ahmet Gök und Vitaliy Fedotov in die Bresche. So., 07.12.2025, 15:00 Uhr SC Offheim Offheim FC Türk Kelsterbach Türk K.-bach 15:00 PUSH