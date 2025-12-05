Türk Kelsterbach: Mega-Umbruch im Winter steht an

Kelsterbach. Es wie verhext beim FC Türk Kelsterbach. Während der Gruppenliga-Aufsteiger in der Heimtabelle einen beachtlichen fünften Rang belegt und aus neun Spielen 18 Punkte holte, läuft auswärts bislang überhaupt nichts zusammen. Aus acht Spielen in der Fremde stehen bislang null Punkte zu Buche. Am kommenden Sonntag gibt es im Aufsteiger-Duell beim SC Offheim die nächste Möglichkeit, daran etwas zu ändern. Doch die Vorzeichen sind nicht gerade gut.
Dieser Bericht wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier.
Denn neben Spielertrainer Can Kilic Görgülü, der beim vergangenen Heimsieg gegen TuRa als Coach verabschiedet wurde und bereits im Urlaub weilt, werden auch die Spieler Candas Kara, Mohamed Bendriss, Rachid Akalai, Muhamet Ali Tascan, Arian Muradi, Nikita Scheiermann und Romin Ahmadi nicht im Kader stehen. Denn das Septett verlässt den Verein im Winter. Bei Akalai (TSG Neu-Isenburg) zieht und Scheiermann (BSC Kelsterbach) und Tascan (Türk Hattersheim) stehen bereits die aufnehmenden Vereine fest.
Wie es mit Kilic Görgülü nach dessen Aus als Trainer weitergeht ist offen. Dass der FC Türk ihn gerne im Verein halten würde, verhehlt Vereinschef Cihan Sahin nicht. "Er hat alles für den Verein getan in den vergangenen Jahren." Zumal bereits in der Frühphase der Saison Co-Trainer Murat Özbahar den Verein verlassen hatte, mit ihm hatten sich auch einige Spieler verabschiedet, die Spielerdecke ist also momentan eher dünn. Als Trainer springen in Offheim das Duo Ahmet Gök und Vitaliy Fedotov in die Bresche.
Generell gleicht der Kader des FC Türk im Winter einer Großbaustelle. Ein neues Trainerteam hat der FC mittlerweile gefunden, dieses will der Verein am Montag offiziell präsentieren. Dazu will sich der Verein mit 14 Transfers für Mission Klassenerhalt in der Rückrunde rüsten. Die meisten davon seien fix, bei einigen gehe es noch um die Ablösesumme, gibt Sahin zu Protokoll. Dazu kommen verletzte und gesperrte Spieler, die im kommenden Jahr wieder dabei sein werden. "Wir haben uns viel Mühe gegeben, die Neuzugänge zu holen. Ich bin positiv gestimmt, dass wir nicht absteigen werden", sagt Kelsterbachs sportlicher Leiter Rachid Rahou.