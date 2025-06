Türk Kelsterbach bejubelte den Aufstieg in die Gruppenliga nach dem 3:2 am letzten Spieltag bei TuRa Niederhöchstadt II. – Foto: Türk Kelsterbach

Türk Kelsterbach: In nur vier Jahren von der B-Liga in die Gruppenliga Aufstieg in die Gruppenliga ein Meilenstein für Türk Kelsterbach +++ Widerstandsfähigkeit Schlüssel zum Aufstieg +++ Fünf Neuzugänge, fünf schmerzende Abgänge

Kelsterbach. Der finale 3:2 (0:2) Sieg bei TuRa Niederhöchstadt II am letzten Spieltag brachte Türk Kelsterbach schließlich die Meisterschaft. "Das Spiel hat die gesamte Saison wiedergespiegelt", sagt Kelsterbachs Spielertrainer Kilic Görgülü. Denn: Die "Fähigkeit mit Rückschlägen umzugehen" - TuRa drehte in Unterzahl gegen die TuRa ein 0:2 in ein 3:2 - habe der Mannschaft die Meisterschaft gebracht. Der dem Verein nun den Durchmarsch in die Gruppenliga ermöglicht. Der komplette Durchmarsch aus der B-Liga gelang nicht, da der Aufstieg in die KOL im ersten Anlauf nicht klappte. Der zweite sollte dann jedoch für mehr Schwung sorgen. Was wird sich künftig bei Türk Kelsterbach ändern und wie blickt Görgülü auf die abgelaufene Saison zurück?

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier. "Wir hatten sehr gute Phasen, aber auch Phasen, die alles andere als gut liefen", streicht Görgülü dabei die Moral der Mannschaft heraus, auch nach herben Niederlagen wie dem 0:7 bei der SG Oberliederbach eine Reaktion gezeigt zu haben. Zuvor war seine Mannschaft, die gerade aus der A-Liga aufgestiegen war, herausragend in die Saison gestartet. Setzte gleich mit fünf Siegen in Folge - zudem dem beachtlichen 5:2 im Kreispokal gegen Gruppenligist Alemannia Nied - ein Ausrufezeichen. "Wir hatten eine sehr gute Vorbereitung", hieß es unter anderem nach dem 6:0-Erfolg gegen den FSC Eschborn, um dann in Oberliederbach auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt worden zu sein.

Widerstandsfähigkeit Schlüssel zur Meisterschaft An Weihnachten noch knapp hinter dem FSC Eschborn, übernahm Kelsterbach am 17. Spieltag die Tabellenführung, gab diese schließlich nicht mehr aus der Hand. Wobei das Team von Görgülü, der gemeinsam im Tandem mit Ex-Profi Vitaliy Fedotov Regie führt, das Polster auf die Konkurrenz immer wieder schrumpfen ließ - jedoch auch von Patzern dieser profitierte. "Unsere Wintervorbereitung war nicht so gut, da wir einige Verletzte und Kranke hatten. Es war trotzdem eine verdiente Meisterschaft, auch wenn es am Ende nochmal eng wurde", sagt Görgülü. In einer Kreisoberliga, in der binnen der Saison gefühlt 10 Teams hätten an die oberen Ränge anklopfen können, war die SG Nassau Diedenbergen hintenraus der ärgste Widersacher. Im direkten Duell drei Spieltage vor Schluss schlug der spätere Zweite sogar Türk, die jedoch im Anschluss ihre Hausaufgaben erledigten. Ein Rückschlag den womöglich nicht jedes Team in der spannendensten Saisonphase verkraftet hätte.