Türk Kelsterbach empfängt „gefährlichen“ SC Offheim

Ein Jahr zurück: Offheims Torschütze zum zwischenzeitlichen 1:1, Johannes Moog (links), liefert sich mit Ali Bige (rechts) und dem FC Türk Kelsterbach ein kampfbetontes Spiel mit dem besseren Ende für die „Bären“. – Foto: Patrick Jahn (Archiv)

Kelsterbach. Die Fußball-Gruppenliga Wiesbaden bietet schon am dritten Spieltag das erste Highlight-Duell! Der Tabellenzweite FC Türk Kelsterbach empfängt den Tabellensechsten SC Offheim zum Spitzenspiel! Am Dienstag, 18. August, wird die Partie um 20 Uhr angepfiffen ( LIVE beim Wiesbadener Kurier ) und es verspricht, ein echter Kracher zu werden. Kelsterbach kommt als neue, frische Mannschaft in die Saison, kämpfte sich in der vergangenen Spielzeit durch eine durchwachsene Runde. Anders war das beim kommenden Gegner: Obwohl Offheim in der vergangenen Saison den Aufstieg als Drittplatzierter nur knapp verpasste, sieht Trainer Christian Scheuren im Kontrahenten keinen Underdog: „Kelsterbach ist in meinen Augen ein Top-Favorit auf den Aufstieg. Dort gab es einen großen Umbruch, auch schon im Winter, im Kader und auf der Trainerbank. Das wird ein interessantes Spiel werden.“

Auch Kelsterbach-Coach Hicham El Mrhanni warnt vor einer offenen Begegnung und sieht einen Gegner anreisen, der brandgefährlich ist: „Sie kommen, um zu gewinnen. Vor allem, nachdem sie zwei späte Gegentore gegen Bleidenstadt kassiert haben. Dann ist nicht nur Selbstvertrauen da, sondern auch Wut. Diese Teams sind gefährlich!“

Aus Offheim-Sicht hat das Bleidenstadt-Spiel auch andere Spuren hinterlassen. Drei potenzielle Ausfälle muss der SCO kompensieren, um gegen Kelsterbach trotzdem zu Bestleistungen hochzufahren. „Wir sind noch in einem Findungsprozess mit unseren Neuzugängen. Das darf nur nicht zu lange dauern, sonst wird es schwer, etwas Zählbares regelmäßig mitzunehmen. Und dennoch: Wir wollen jedes Spiel gewinnen!“, sagt Scheuren über seine Offheimer Mannschaft.

Türk Kelsterbach mit dem perfekten Saisonstart

Während der SCO mit sieben Punkten also einen soliden Start hinlegte, flog Kelsterbach bislang durch die Saison. Drei Spiele, drei Siege und nur ein Gegentor! „Das Spiel gegen den Ball: Daran haben wir gearbeitet“, so El Mrhanni.

Jetzt das Spitzenspiel. Beide Trainer wissen um die Bedeutung solcher Duelle und erwarten entsprechende Auftritte von ihren Mannschaften. Wer setzt sich am Ende durch? Behält Kelsterbach den Höhenflug bei oder kann Offheim diese Siegesserie reißen lassen? Die Antwort gibt es ab 20 Uhr live bei Fußball live!