Türk Kelsterbach: Defensiv-Ansatz funktioniert gegen Bierstadt

Bierstadts Kapitän Gerit Wintermeyer, hier im Testspiel bei Biebrich 02, kam in Kelsterbach kaum zum Zug. – Foto: Willi Roth

Kelsterbach. Hoffnungsvoller Start für Türk Kelsterbach in die entscheidende Phase der Saison 2025/26, Enttäuschung im Lager des FC Bierstadt, der seine langen Ballbesitzphasen nicht in Zählbares ummünzen konnte - Endstand 1:0 für Türk.

Dieser Text wird euch vom Wiesbadener Kurier kostenlos zur Verfügung gestellt.

Gerit Wintermeyer von Kelsterbach abgeschirmt

Türk Kelsterbach – FC Bierstadt 1:0 (1:0). – Die im Winter fast komplett neu formierte Türk-Formation stand auf eigenem Platz äußerst tief, doch bei gefühlt 80 Prozent mangelte es den Gästen an effektiven Lösungen. Vielleicht wäre es aus FCB-Sicht anders gelaufen, wenn Moritz Meister früh nicht an Keeper Aykut Bayar gescheitert wäre (2.). Stattdessen hieß es nach misslungenen Klärungsversuchen im Anschluss an eine Ecke plötzlich 1:0. Der Kopfball des ansonsten fast komplett abgemeldeten FCB-Torjägers Gerit Wintermeyer und der auf der Linie geklärte Versuch von Tom Nickel ließen Bierstadt leer ausgehen. „Wir müssen auf allen Ebenen hellwach sein, um einen Sturz nach hinten zu vermeiden“, sagte FCB-Coach René Keutmann, dem aufgrund von Verletzung und Krankheit noch einige Akteure fehlten.