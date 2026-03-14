Türk Kelsterbach: Chancenwucher gegen Erbenheim wird bestraft

Bereits am Freitagabend forderte Türk Kelsterbach den SV Erbenheim in der Gruppenliga. – Foto: Leandra Schmidt

Kelsterbach. Am Freitagabend hatte Gruppenligist FC Türk Kelsterbach den SV Erbenheim zu Gast. Mit einem Sieg hätten die Hausherren bis auf zwei Punkte an die Gäste rankommen können, doch am Ende stand ein 1:1-Remis zu Buche.

"In der zweiten Halbzeit hatte Erbenheim dann gute erste fünfzehn Minuten, ohne sich wirklich große Chancen herauszuspielen", so El Mrhanni. Danach vergab seine Mannschaft jedoch etliche Kontergelegenheiten, um auf 2:0 zu erhöhen und den Sack vorzeitig zuzumachen.

"Die erste Halbzeit ging komplett an uns", stellte Kelsterbach-Coach Hicham El Mrhanni fest. Bereits nach fünf Minuten brachte Koray Akbaba seine Mannschaft nach einer Ecke mit 1:0 in Führung. Ein Spielstand, der bis zum Halbzeitpfiff Bestand haben sollte.

"Und das Fußballgesetz hat dann auch in diesem Spiel wieder zugeschlagen: Wenn du die Dinger vorne nicht machst, kriegst du sie hinten rein", schlussfolgerte der Coach. Der 1:1-Ausgleich durch Kouami Edem Dalmeida (89.) fiel nach einem Konter, als die Kelsterbacher gerade selbst in der Vorwärtsbewegung waren.

Sogar in der Nachspielzeit hätte Kelsterbach den 2:1-Siegtreffer erzielen können, ließ aber zwei weitere Großchancen liegen. Auf Erbenheimer Seite gab es kurz vor Schluss noch zwei Platzverweise, die laut El Mrhanni jedoch "nicht der Rede wert" waren, da er die Szenen nicht genau einsehen konnte.

"Wir sind die Eichhörnchen der Liga"

Trotz des späten Ausgleichs bleiben die Kelsterbacher das dritte Spiel in Folge ungeschlagen und holten acht Punkte aus den letzten fünf Partien. "Es ist enorm wichtig, dass wir nicht verlieren. Wir stecken im Abstiegskampf, sind die Eichhörnchen der Liga und nehmen jeden Punkt mit. Am Ende kann jeder einzelne Zähler entscheiden", zog El Mrhanni ein positives Fazit.