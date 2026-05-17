Türk Ingolstadt lässt die Sau raus - Hohenwart zerlegt die B-Klasse Diese Teams heben ab von Michel Guddat · Heute, 16:41 Uhr · 0 Leser

"Ole ole ole oleee!" - Türk Ingolstadt marschiert in die Kreisliga – Foto: Türkischer SV 1972 Ingols

Die ersten Meister stehen fest. Die besten Bilder und Videos? Kommen von euch! Die Meistergalerie im Kreis Donau/Isar.

FuPa sucht die Meister aller Kreise in Oberbayern. Bilder und Videos gerne an: E-Mail: info@fussball-vorort.de Betreff: Meister 2026

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WhatsApp: 0170/7126650 SV Kasing II zerlegt die B-Klasse 1 Donau/Isar

"Wer nicht hüpft, der ist B-Klassist, Hey, Hey"! Der SV Kasing II marschiert in die A-Klasse! – Foto: SV Kasing

Was für eine Saison des SV Kasing II! Mit, Stand jetzt, nur einer Niederlage und einem Torverhätlnis von 71:16 marschiert der SVKII souverän in die A-Klasse. FC Moos-Eittingermoos dominiert die B-Klasse 4 Donau/Isar

"Meister samma!": Der FC Moos-Eittingermoos marschiert in die A-Klasse – Foto: FC Moos-Eittingermoos

Meister in der B-Klasse 4 Donau/Isar wird der FC Moos-Eittingermoos und das völlist verdient. Mit einem Torverhältnis von 80:26 Treffern und stolzen 51 Punkten auf dem Konto geht es für den FC Moos in Richtung A-Klasse.

Der FC Moos jubeeeelt in der B-Klasse 4. – Foto: FC Moos-Eittingermoos

Türk Ingolstadt marschiert in die Kreisliga

"Ole ole ole oleee!" - Türk Ingolstadt marschiert in die Kreisliga – Foto: Türkischer SV 1972 Ingolstadt

Nach dem 4:0-Auswärtssieg gegen den TSV Nordler stand es fest: Der Türkische SV 1972 Ingolstadt spielt nächste Saison in der Kreisliga! Stand jetzt sind Türk Ingolstadt 18 Siege gelungen. Was für eine wahnsinns Saison!

Auf den T-Shirts steht passend: "Wir haben es alle kommen sehen". – Foto: Türkischer SV 1972 Ingolstadt

Hohenwart nimmt die B-Klasse 3 auseinander

Der TSV Hohenwart II zerlegt die B-Klasse 3 – Foto: TSV Hohenwart II

57 Punkte nach 20 Spielen und damit nicht mehr einzuholen ist der TSV Hohenwart II. Zum Vergleich: Der FSV Pfaffenhofen III steht mit 37 Zählern auf dem Konto auf dem zweiten Platz nach 21 Spieltagen.

Guess who's back in der A-Klasse - Genau der TSV Hohenwart II und die lassen es krachen – Foto: TSV Hohenwart II

Eichenried gibt in der Kreisklasse 4 den Ton an

Der SV Eichenried löst das Ticket für die Kreisliga – Foto: SV Eichenried