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Allgemeines
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Türk Ingolstadt lässt die Sau raus - Hohenwart zerlegt die B-Klasse
Diese Teams heben ab
von Michel Guddat · Heute, 16:41 Uhr · 0 Leser
"Ole ole ole oleee!" - Türk Ingolstadt marschiert in die Kreisliga – Foto: Türkischer SV 1972 Ingols
"Wer nicht hüpft, der ist B-Klassist, Hey, Hey"! Der SV Kasing II marschiert in die A-Klasse! – Foto: SV Kasing
Was für eine Saison des SV Kasing II! Mit, Stand jetzt, nur einer Niederlage und einem Torverhätlnis von 71:16 marschiert der SVKII souverän in die A-Klasse.
FC Moos-Eittingermoos dominiert die B-Klasse 4 Donau/Isar
"Meister samma!": Der FC Moos-Eittingermoos marschiert in die A-Klasse – Foto: FC Moos-Eittingermoos
Meister in der B-Klasse 4 Donau/Isar wird der FC Moos-Eittingermoos und das völlist verdient. Mit einem Torverhältnis von 80:26 Treffern und stolzen 51 Punkten auf dem Konto geht es für den FC Moos in Richtung A-Klasse.
Der FC Moos jubeeeelt in der B-Klasse 4. – Foto: FC Moos-Eittingermoos
Türk Ingolstadt marschiert in die Kreisliga
"Ole ole ole oleee!" - Türk Ingolstadt marschiert in die Kreisliga – Foto: Türkischer SV 1972 Ingolstadt
Nach dem 4:0-Auswärtssieg gegen den TSV Nordler stand es fest: Der Türkische SV 1972 Ingolstadt spielt nächste Saison in der Kreisliga! Stand jetzt sind Türk Ingolstadt 18 Siege gelungen. Was für eine wahnsinns Saison!
Auf den T-Shirts steht passend: "Wir haben es alle kommen sehen". – Foto: Türkischer SV 1972 Ingolstadt
Hohenwart nimmt die B-Klasse 3 auseinander
Der TSV Hohenwart II zerlegt die B-Klasse 3 – Foto: TSV Hohenwart II
57 Punkte nach 20 Spielen und damit nicht mehr einzuholen ist der TSV Hohenwart II. Zum Vergleich: Der FSV Pfaffenhofen III steht mit 37 Zählern auf dem Konto auf dem zweiten Platz nach 21 Spieltagen.
Guess who's back in der A-Klasse - Genau der TSV Hohenwart II und die lassen es krachen – Foto: TSV Hohenwart II
Eichenried gibt in der Kreisklasse 4 den Ton an
Der SV Eichenried löst das Ticket für die Kreisliga – Foto: SV Eichenried
Mit dem 2:0-Sieg gegen Ottenhofen löst der SV Eichenried das Ticket für die Kreisliga. Der SVE spielte eine überragende Saison: 18 Siege und nur eine Niederlage. Hinzu kommt ein Torverhältnis von 83:23 Toren, stand jetzt. Wahnsinn!