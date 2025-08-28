Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Totopokal
Du wirst automatisch weitergeleitet...
Der FSV VfB Straubing freute sich über den Pokalerfolg gegen den FC Künzing. – Foto: Charly Becherer
Türk Gücü weiter, Künzing & Schierling raus: Das war der Pokalmittwoch
Achtelfinale: Geisenhausen und Walkertshofen im Schongang +++ SG Roßbach wirft ASCK Simbach raus
Derbytime in Straubing! 120 Zuschauer sahen zunächst, wie der Außenseiter in Führung ging. Türk Gücü kam nur schwer in die Gänge und brauchte fast die gesamte erste Hälfte, um eine Antwort zu finden. Lorik Rashica und Tobi Richter drehten dann allerdings binnen drei Minuten die Partie (40./43.). Im zweiten Abschnitt ließ der Favorit nichts mehr anbrennen, Ittling konnte nicht mehr zurückschlagen.
Tobi Richter (li.) und der SV Türk Gücü Straubing hatten vor allem im ersten Abschnitt durchaus Mühe mit dem RSV Ittling. – Foto: Dieter Siering
Der FC Künzing hatte schon vor Wochen wissen lassen, dass der Pokal eine untergeordnete Rolle spielt. Kein Wunder, wenn man sich das steile Programm der Römer (im Frühsommer vier (!) Relegationsspiele) vor Augen führt. Stichwort Überbelastung! Insofern kommt es nicht ganz überraschend, dass der FCK am Straubinger Peterswöhrd die Cup-Segel streichen musste.
Sappralott, was war denn da los? Mit 6:0 hat der Kreisligist TSV Neustadt an der Donau den Tabellenvierten der Bezirksliga West aus dem Pokal geworfen. Der TV schonte auch im Hinblick auf das Liga-Topspiel am Sonntag gegen Ergolding einige Stammkräfte, trotzdem hätte es schon ein wenig mehr sein dürfen. Das Ergebnis zeigt, dass die Schierlinger wohl nicht sehr traurig darüber sind, sich nun voll und ganz auf die Liga konzentrieren zu können.
Vor 150 Zuschauern gelang dem Underdog die Überraschung: Kreisklasssist SG Dornach/Roßbach kegelte Bezirksligist ASCK Simbach raus. Damit konnten die Innstädter kein Selbstvertrauen tanken für die Liga. Andererseits kann sich der ASCK nun wiederum voll und ganz auf den Alltag in der Bezirksliga West konzentrieren. Nach schwachem Saisonstart heißt die Realität aktuell vorletzter Tabellenplatz - Abstiegskampf scheint vorprogrammiert!
Die Pflicht erfüllt hat auch der FC Walkertshofen! Nach einer halben Stunde tendierten die Hoffnungen bei den Hausherren auf eine Überraschung schon gen Null. Am Ende reichte es immerhin noch zum Ehrentreffer. Erwähnenswert: Oldie Christian Brandl bewies wieder einmal, dass er nicht müde wird Tore zu erzielen. Der 38-Jährige schnürte gegen Vilslern einen Dreierpack.