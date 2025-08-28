Türk Gücü weiter, Künzing & Schierling raus: Das war der Pokalmittwoch

Auch am Mittwochabend war in den niederbayerischen Kreisen Ost und West reichlich Pokal-Action geboten. Weitere sechs Achtelfinal-Paarungen waren angesetzt. Hier gibt`s wieder die Übersicht:

Der FC Künzing hatte schon vor Wochen wissen lassen, dass der Pokal eine untergeordnete Rolle spielt. Kein Wunder, wenn man sich das steile Programm der Römer (im Frühsommer vier (!) Relegationsspiele) vor Augen führt. Stichwort Überbelastung! Insofern kommt es nicht ganz überraschend, dass der FCK am Straubinger Peterswöhrd die Cup-Segel streichen musste.

Derbytime in Straubing! 120 Zuschauer sahen zunächst, wie der Außenseiter in Führung ging. Türk Gücü kam nur schwer in die Gänge und brauchte fast die gesamte erste Hälfte, um eine Antwort zu finden. Lorik Rashica und Tobi Richter drehten dann allerdings binnen drei Minuten die Partie (40./43.). Im zweiten Abschnitt ließ der Favorit nichts mehr anbrennen, Ittling konnte nicht mehr zurückschlagen.



Sappralott, was war denn da los? Mit 6:0 hat der Kreisligist TSV Neustadt an der Donau den Tabellenvierten der Bezirksliga West aus dem Pokal geworfen. Der TV schonte auch im Hinblick auf das Liga-Topspiel am Sonntag gegen Ergolding einige Stammkräfte, trotzdem hätte es schon ein wenig mehr sein dürfen. Das Ergebnis zeigt, dass die Schierlinger wohl nicht sehr traurig darüber sind, sich nun voll und ganz auf die Liga konzentrieren zu können.



Vor 150 Zuschauern gelang dem Underdog die Überraschung: Kreisklasssist SG Dornach/Roßbach kegelte Bezirksligist ASCK Simbach raus. Damit konnten die Innstädter kein Selbstvertrauen tanken für die Liga. Andererseits kann sich der ASCK nun wiederum voll und ganz auf den Alltag in der Bezirksliga West konzentrieren. Nach schwachem Saisonstart heißt die Realität aktuell vorletzter Tabellenplatz - Abstiegskampf scheint vorprogrammiert!