Türk Gücü verliert erstmals - König-Show im Derby - Falkenberg famos

Führungswechsel in der Bezirksliga West! Der SV Türk Gücü Straubing hat am vierten Spieltag erstmals Federn lassen müssen. Die Shalaj-Elf unterlag beim TV Aiglsbach mit 3:5 und musste damit den Platz an der Sonne an den ATSV Kelheim abgeben. Die Mannen von Jürgen Schmid feierten im Derby und Spitzenspiel beim bis dahin ebenfalls noch verlustpunktfreien TV Schierling einen 4:2-Auswärtserfolg. Überragender Mann war "Oldie" Stephan König, der alle vier Gästetreffer erzielte. Eine tolle Moral legte der SC Falkenberg im Aufsteigerduell beim TV Geisenhausen an den Tag. Die Rottaler ließen sich von einem 0:2-Rückstand nicht aus dem Konzept bringen und hatten am Ende mit 3:2 das bessere Ende für sich.





Große Erleichterung beim ASCK Simbach. Die in den ersten drei Runden leer ausgegangen Innstädter konnten sich beim FSV VfB Straubing mit 2:1 behaupten und damit die Rote Latern an den Landkreiskontrahenten TuS Pfarrkirchen abgeben.

Dominik Salzberger (Trainer TV Schierling): "Im Gegensatz zu uns war Kelheim heute sehr effektiv und hatte zudem einen sehr guten Torhüter zwischen den Pfosten. Bei den ersten beiden Gegentoren waren wir zu passiv, das müssen wir uns ankreiden. In der zweiten Hälfte haben wir eine starke Leistung gezeigt und dürfen das Spiel eigentlich nie und nimmer verlieren."





Christian Gottschalk (Sportlicher ATSV Kelheim): "Die erste Viertelstunde ist an Schierling gegangen. Mit einer starken Parade konnte unser Torhüter Florian Dauerer einen Rückstand verhindern. Dann haben wir das Spiel an uns reißen und mit einer verdienten 2:0-Führung in die Kabine gehen. Nach Wiederbeginn waren wir schläfrig und sind dafür mit zwei schnellen Toren bestraft worden. Mit einem toll herausgespielten Treffer konnten wir erneut in Front ziehen, ehe Dauerer mit einem überragend abgewehrten Elfmeter das 3:3 verhinderte. Mit einem Konter konnten wir dann erneut durch unseren Vierfachtorschützen Stephan König den Deckel draufmachen."







Christian Kagerer (Trainer SC Falkenberg): "Wir sind denkbar schlecht gestartet, lagen nach einer Viertelstunde mit 0:2 in Rückstand und haben außerdem unseren Keeper Jakob Frischhut mit einer schweren Verletzung verloren. Nach rund 30 Minuten haben wir uns aber besser in die Partie gearbeitet und konnten kurz vor dem Seitenwechsel den enorm wichtigen Anschlusstreffer erzielen. Im zweiten Durchgang war vor beiden Toren wenig los, wir konnten aber unsere beiden Möglichkeiten effektiv verwerten und somit dürfen wir uns über einen wichtigen Auswärtsdreier freuen. Ob der nun verdient war oder nicht, sei dahingestellt."