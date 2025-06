Türk Gücü verliert Endspiel und gewinnt die Herzen

Wiesenbach/Breidenbach. Die Fußballer des FC Türk Gücü Breidenbach standen am Mittwochabend mit gesenktem Kopf auf dem Rasen, die Hände in den Hüften. Es passte ins Bild, dass in Wiesenbach erneut der Regen einsetzte – fast sinnbildlich für den Moment. Der Kreisoberligist hatte den zwei Klassen höher angesiedelten FV 09 Breidenbach am Rande der Niederlage. Und musste nun doch mit ansehen, dass Markus Krug, Geschäftsführer des Pokalsponsors, den Cup an die Nullneuner überreichte.