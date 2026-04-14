Türk Gücü und Himmelsthür überraschen-Neuhof und Giesen behaupten sich Überraschungen und klare Signale – Kellerteams setzen Zeichen, Spitze bleibt stabil von FD · Heute, 13:26 Uhr · 0 Leser

– Foto: Timo Babic

Der 23. Spieltag der Bezirksliga Hannover 4 brachte mehrere unerwartete Ergebnisse und zugleich Bestätigungen im Aufstiegsrennen. Während die Spitzenteams ihre Aufgaben weitgehend erfüllten, sorgten insbesondere Mannschaften aus dem unteren Tabellendrittel für bemerkenswerte Ausrufezeichen.

Türk Gücü Hildesheim setzte seinen Aufwärtstrend fort und fügte dem Spitzenteam aus Pyrmont eine überraschende Niederlage zu. Nach einer torlosen ersten Hälfte nutzten die Gastgeber ihre Chance im zweiten Durchgang und verteidigten die Führung konsequent. Pyrmont fand trotz Überzahl in der Schlussphase keine Mittel mehr. Für Türk Gücü ist der Sieg ein weiterer wichtiger Schritt im Kampf um den Anschluss.

Tabellenführer Neuhof behauptete seine Spitzenposition mit einem hart erarbeiteten Heimsieg gegen Ambergau. Nach dem Seitenwechsel brachte ein schneller Treffer die Gastgeber in Führung, ehe Ambergau zwischenzeitlich ausgleichen konnte. Neuhof zeigte jedoch die größere Effizienz und sicherte sich die drei Punkte. Damit bleibt die Mannschaft im Aufstiegsrennen stabil.

Der VfL Borsum sorgte für eine der größeren Überraschungen des Spieltags und entführte drei Punkte aus Hasede. In einer umkämpften Partie nutzten die Gäste ihre Gelegenheit vor der Pause, während Hasede offensiv nicht die gewohnte Durchschlagskraft entwickelte. Nach zuletzt schwankenden Leistungen bedeutet der Sieg für Borsum einen wichtigen Erfolg im gesicherten Mittelfeld.

Schliekum setzte sich in einem intensiven Duell gegen Afferde durch und bestätigte seine gute Form. Mit einer klaren Führung im Rücken geriet die Partie nach dem Seitenwechsel nochmals unter Druck, doch die Gastgeber brachten den Vorsprung über die Zeit. Afferde zeigte Moral, konnte die Hypothek aus der Anfangsphase jedoch nicht mehr vollständig aufholen.

Der TSV Giesen blieb weiter auf Erfolgskurs und gewann eine enge Partie gegen Almstedt. Über weite Strecken ausgeglichen, entschied letztlich ein Treffer im zweiten Durchgang die Begegnung. Giesen überzeugte erneut durch defensive Stabilität, während Almstedt trotz engagierter Leistung ohne Punkte blieb.

TuS Grün-Weiß Himmelsthür gelang ein überraschender Auswärtssieg in Alfeld. Die Gäste erwischten einen optimalen Start und bauten ihre Führung konsequent aus. Alfeld fand lange keinen Zugriff auf die Partie und konnte erst spät verkürzen. Für Himmelsthür ist der Erfolg ein wichtiges Signal im Tabellenkeller.

Der SC Harsum zeigte eine dominante Vorstellung und ließ Lenne keine Chance. Bereits früh gingen die Gäste in Führung und kontrollierten die Partie anschließend klar. Lenne konnte dem Tempo und der Effizienz wenig entgegensetzen und bleibt weiter tief im Tabellenkeller.