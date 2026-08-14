Türk Gücü und Almstedt vor Prüfsteinen am 3. Spieltag So sieht der 3. Spieltag der Bezirksliga Hannover 4 aus von Felix Dannenberg · Heute, 18:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: Sascha Drenth

Nach zwei Spieltagen beginnt sich das Tabellenbild der Bezirksliga Hannover 4 langsam zu sortieren. Der TSV Giesen führt das Feld mit sechs Punkten und einem Torverhältnis von 8:2 an. Auch Salzhemmendorf und Türk Gücü Hildesheim haben bislang beide Spiele gewonnen. Dahinter ist das Feld eng beieinander. Der dritte Spieltag bringt nun mehrere direkte Duelle, in denen sich die ersten Tendenzen bestätigen oder bereits wieder verändern können.

Der SV Alfeld empfängt mit Germania Ochtersum einen Gegner, der nach zwei Spieltagen ebenfalls drei Punkte auf dem Konto hat. Alfeld ist mit einem Sieg gegen Schliekum und einem Unentschieden gegen Ambergau ordentlich in die Saison gestartet und steht derzeit auf Rang fünf. Ochtersum musste sich zum Auftakt Türk Gücü geschlagen geben, feierte zuletzt aber einen 3:1-Erfolg gegen Eldagsen. Beide Mannschaften haben damit die Möglichkeit, sich mit einem weiteren Sieg in der oberen Tabellenhälfte festzusetzen.

So., 16.08.2026, 15:00 Uhr VfL Borsum VfL Borsum TuSpo Schliekum Schliekum 15:00 PUSH

Für den VfL Borsum ist es erst das zweite Saisonspiel. Zum Auftakt unterlag die Mannschaft von Dustin Markgraf dem TSV Giesen mit 0:3. Nun wartet mit Schliekum ein ebenfalls noch punktloses Team. TuSpo musste sich sowohl Türk Gücü als auch Alfeld geschlagen geben und steht mit einem Torverhältnis von 1:5 bereits unter Zugzwang. Für beide Mannschaften geht es damit vor allem darum, den Fehlstart zu korrigieren.

Zwei Aufsteiger treffen in Bodenwerder aufeinander. Der Gastgeber wartet nach zwei Spieltagen noch auf den ersten Punkt und musste zuletzt beim 0:4 gegen Almstedt die zweite Niederlage hinnehmen. Ahrbergen hat bislang erst eine Partie absolviert, die mit 0:4 gegen Salzhemmendorf verloren ging. Beide Mannschaften suchen damit noch nach ihrem ersten Erfolgserlebnis in der neuen Liga. Ein Sieg könnte für einen erheblichen Schub sorgen.

So., 16.08.2026, 15:00 Uhr TuS Hasede 1928 TuS Hasede TSV Giesen 1911 TSV Giesen 15:00 PUSH

Der Tabellenführer ist beim TuS Hasede gefordert. Giesen hat mit zwei Siegen und acht erzielten Treffern den besten Saisonstart der Liga erwischt. Nach dem 5:2 gegen Bodenwerder folgte ein souveränes 3:0 gegen Borsum. Hasede steht dagegen noch ohne Punkt da. Nach der 1:3-Niederlage in Drispenstedt unterlag die Mannschaft zuletzt Himmelsthür mit 0:2. Die Rollen sind damit klar verteilt, doch gerade für Hasede bietet sich gegen den Spitzenreiter die Gelegenheit, die bisherigen Ergebnisse hinter sich zu lassen.

So., 16.08.2026, 15:00 Uhr SV Newroz Hildesheim SV Newroz H SC Drispenstedt 1911 Drispenstedt 15:00 PUSH

Newroz Hildesheim empfängt den SC Drispenstedt zu einem Duell zweier Mannschaften, die jeweils vier beziehungsweise drei Punkte gesammelt haben. Newroz ist noch ungeschlagen und startete mit einem 0:0 in Almstedt, ehe gegen Harsum der erste Saisonsieg folgte. Drispenstedt begann die Saison mit einem Sieg gegen Hasede, musste sich zuletzt aber Salzhemmendorf in einem torreichen Spiel mit 3:4 geschlagen geben. Beide Teams können mit einem Erfolg den Anschluss an die Spitzengruppe herstellen.

Ambergau wartet nach zwei Spielen noch auf den ersten Sieg. Nach der Auftaktniederlage gegen Harsum holte die Spielgemeinschaft beim 1:1 in Alfeld den ersten Punkt. Nun kommt mit Himmelsthür ein Gegner, der bereits drei Zähler gesammelt hat. Himmelsthür musste sich zum Auftakt Eldagsen mit 3:4 geschlagen geben, reagierte aber mit einem 2:0 gegen Hasede. Die Gäste gehen damit mit Rückenwind in die Partie.

So., 16.08.2026, 15:00 Uhr SV Türk Gücü Hildesheim Türk Gücü Hi SC Harsum SC Harsum 15:00 PUSH

Eines der interessantesten Duelle des Spieltags steigt in Hildesheim. Türk Gücü gehört zu den drei Mannschaften mit sechs Punkten und hat bislang kein Gegentor kassiert. Nach den Siegen gegen Ochtersum und Schliekum steht die Mannschaft entsprechend auf Rang drei. Der SC Harsum reist dagegen mit drei Punkten an. Auf den 4:2-Erfolg gegen Ambergau folgte am zweiten Spieltag eine 2:3-Niederlage gegen Newroz. Harsum bekommt es damit mit einer der defensivstärksten Mannschaften der Liga zu tun.

So., 16.08.2026, 16:00 Uhr FC Eldagsen FC Eldagsen MTV Almstedt MTV Almstedt 16:00 PUSH