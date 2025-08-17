Jubel bei Türk Gücü Rüsselsheim. – Foto: Dominik Claus (Archiv)

Türk Gücü stürmt an die Spitze der A-Liga 4:0-Sieg gegen Ginsheim II +++ Dornheim klettert mit einem 5:0-Erfolg weiter nach oben +++ Bei der SG Trebur-Astheim ist der Wurm drin Verlinkte Inhalte KLA Groß-Gerau FC Türk Gücü VfB Ginsheim II

Kreis Groß-Gerau. Der zweite Sieg innerhalb von vier Tagen: Mit einem klaren 4:0 über VfB Ginsheim II setzte sich Türk Gücü Rüsselsheim vor den SV 07 Nauheim an die Spitze der A-Liga. Jubel auch bei der SG Dornheim, die sich durch ein 5:0 bei den Sportfreunden Bischofsheim auf Platz drei vorschob. Dagegen kassierte die SG Trebur-Astheim beim Aufsteiger SSV Raunheim mit 1:2 schon die zweite Niederlage.

Am Ende ein deutliches Ergebnis. „Aber Ginsheim hätte in der ersten Halbzeit auch führen können, hatte einen Pfostenschuss und zwei-, dreimal gut gekontert“, räumte Türk-Coach Özden Celik ein, der noch auf einige Urlauber verzichten musste. „Bei uns hat es etwas gedauert, bis wir ins Spiel gefunden haben. Die zweite Halbzeit ging dann aber klar an uns.“ Tore: 1:0 Baytemür (32./FE), 2:0 Rodriguez (50.), 3:0 Yilmaz (65./ET), 4:0 Karakoc (88.).

„Dornheim war besser“, musste Selvin Golos, Vorsitzender der Sportfreunde, neidlos anerkennen. „Wir waren zu harmlos und haben leichte Fehler gemacht, die Dornheim eiskalt ausgenutzt hat.“ Zur Halbzeit führte die SG schon 5:0. Trainer Tom Schmuck sah ein gutes Spiel seiner Elf. „Nach der Pause waren wir zwar nicht mehr so konsequent, sind aber ohne Gegentor geblieben.“ Tore: 1:0 Bender (9.), 2:0 Astheimer (17.), 3:0 Mahmoud (25.), 4:0 Quellmalz (34.), 5:0 Feix (45.). Gernsheimer Kapitän verletzt

Hiobsbotschaft für Gernsheim: Kapitän Jan Kleinjohann fällt mindestens ein halbes Jahr verletzt aus. „Dadurch mussten wir komplett die Abwehr umstellen. Und jetzt hat auch noch Falko Eberling wegen Urlaub gefehlt“, so Trainer Hamza Elezovic. „Aber wir haben gegen eine sehr starke Hellas-Mannschaft alles reingeworfen und bis zum Schluss an uns geglaubt.“ Viermal konnte sein Team einen Rückstand ausgleichen und in der Nachspielzeit durch Dreifachtorschütze Pascal Sattler noch einen Punktgewinn mitnehmen. Tore: 0:1 Velitsianos (7.), 1:1 Ittermann (18.), 1:2 Gernandt (34.), 2:2 Sattler (45.), 2:3 Gernandt (45.+1), 3:3 Sattler (63./FE), 3:4 Rausch (81.), 4:4 Sattler (90.+7/FE).

Wie beim 1:1 am Donnerstag auswärts gegen Hillal Rüsselsheim konnte der SC Opel urlaubsbedingt nur mit 13 Mann antreten. „Dabei haben wir wieder auf ein Tor gespielt, aber unsere Chancen nicht genutzt. Außerdem hat bei uns der letzte Wille gefehlt“, bedauerte Trainer Özkan Alik, der wegen seiner Gelb-Roten Karte vom Donnerstag nicht selbst auf dem Feld mitmischen konnte. „Bauschheim hat dagegen bis zum Schluss gefightet.“ Tore: 1:0 Diefenbach (48./ET), 1:1 Chirico (62.), 1:2 Krallinger (87.). Gelb-Rot: Demir (Opel/90.+3). SSV Raunheim überrascht trotz zwei Platzverweisen

In ihrem ersten Rundeneinsatz sorgten die Raunheimer unter der Leitung ihres zurückgekehrten Trainers Saqib Hussain gleich für eine Überraschung. Mit einem schönen Freistoßtor gelang Oussama Alhaddouti Mitte der zweiten Halbzeit der Siegtreffer.„Danach hatte Trebur-Astheim noch gute Chancen“, bekannte Mohamed Assadi, Sportlicher Leiter beim Aufsteiger. „Aber Emre Kücükyavuz, der nach der Pause für den verletzten Marvin Anastasi als Feldspieler ins Tor ging, hat das super gemacht.“ Der Dreier war allerdings mit zwei Platzverweisen teuer erkämpft für Raunheim. Tore: 0:1 Opoku (20.), 1:1 Simouh (35.), 2:1 Alhaddouti (65.). Rot: Burcak (SSV/88.). Gelb-Rot: Kadi (SSV/45.).

„Nach dem 1:0 hatten wir zwei gute Chancen, aber Mitte der ersten Halbzeit haben wir etwas den Faden verloren. Alles in allem jedoch ein hochverdienter Sieg“, sah SKV-Coach Saha Maau seine Mannschaft über weite Strecken dominieren. „Nach der Pause hätten wir auch 3:0 in Führung gehen können.“ Mit dem späten 2:1 von Bischofsheim wurde es nochmal spannend. Doch Mustafa Sahin erhöhte auf 3:1. Tore: 1:0 Sahin (9.), 2:0 Altoe (53.), 2:1 Capan (87.), 3:1 Sahin (90.), 3:2 Kanko (90.+3).