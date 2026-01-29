Türk Gücü Straubing: Tobias Richter hängt ein weiteres Jahr dran Der 35-Jährige läuft auch in der kommenden Saison ligaunabhängig für die Gäubodenstädter auf von Mathias Willmerdinger · Heute, 16:00 Uhr · 0 Leser

Tobias Richter streift sich auch in der kommenden Saison das Trikot von Tück Gücü Straubing über. – Foto: Charly Becherer

Der SV Türk Gücü Straubing kann auch in der kommenden Saison auf die Dienste seines spielenden Co-Trainers Tobias Richter setzten - egal in welcher Liga. Der 35-Jährige Spielmacher hängt ein weiteres Jahr dran.

"Wir sind sehr glücklich, dass uns Tobi trotz einiger Angebote auch für die kommende Saison zugesagt hat. Er fühlt sich sehr wohl bei uns. Für ihn war es nach all den Jahren in Hankofen schon eine Umstellung bei uns, aber er macht zusammen mit Asllan Shalaj und Betim Nikqi einen richtig guten Job", lobt Türk Gücüs Sportlicher Leiter Onur Örs.



Der gebürtige Straubinger Tobias Richter hatte sich im vergangenen Sommer nach insgesamt 16 (!) Jahren von der SpVgg Hankofen-Hailing verabschiedet. "Vom Niveau der Bezirksliga war ich durchaus positiv überrascht. Die Umstellung fiel mir persönlich tatsächlich schwerer als erwartet. Ich muss zugeben: Leistungsmäßig wäre einiges mehr möglich gewesen", gibt sich der Mittelfeldlenker trotz der ordentlichen Ausbeute von sieben Treffern und sieben Assists gewohnt bescheiden und selbstkritisch. Die Zipperlein des fortgeschrittenen Fußballer-Alters machten zuletzt auch vor dem 35-Jährigen nicht Halt. "Ich fühle mich zwar fit, hatte aber im Laufe der Herbstrunde immer wieder mit Problemen an der Ferse oder auch an den Rippen zu kämpfen. Ich schiebe das jetzt einfach mal aufs Alter", lacht der dreifache Familienvater.

Geschenkt wird Tobi Richter in der Bezirksliga von seinen Gegenspielern nichts. – Foto: Dieter Siering





Auch dass es drei Klassen unter der Regionalliga dann und wann ein wenig lockerer im Training zur Sache geht, musste Richter erst lernen: "Ich sag`s mal so: Die Mentalität ist dann schon auch mal so, dass der Spaß im Vordergrund steht. Meine Aufgabe ist es, diese Dinge dann anzusprechen und zu sagen: Nur aus Jux an der Gaudi sind wir nicht hier." Zum Lautsprecher ist er aber auch im Herbst seiner Karriere nicht mutiert, wie er grinsend zugibt: "Wenn`s mal laut werden und richtig dazwischengefunkt werden muss, dafür ist dann eher Asllan zuständig."