Türk Gücü Straubing: Tobias Richter hängt ein weiteres Jahr dran

Der SV Türk Gücü Straubing kann auch in der kommenden Saison auf die Dienste seines spielenden Co-Trainers Tobias Richter setzten - egal in welcher Liga. Der 35-Jährige Spielmacher hängt ein weiteres Jahr dran.
"Wir sind sehr glücklich, dass uns Tobi trotz einiger Angebote auch für die kommende Saison zugesagt hat. Er fühlt sich sehr wohl bei uns. Für ihn war es nach all den Jahren in Hankofen schon eine Umstellung bei uns, aber er macht zusammen mit Asllan Shalaj und Betim Nikqi einen richtig guten Job", lobt Türk Gücüs Sportlicher Leiter Onur Örs.
Der gebürtige Straubinger Tobias Richter hatte sich im vergangenen Sommer nach insgesamt 16 (!) Jahren von der SpVgg Hankofen-Hailing verabschiedet. "Vom Niveau der Bezirksliga war ich durchaus positiv überrascht. Die Umstellung fiel mir persönlich tatsächlich schwerer als erwartet. Ich muss zugeben: Leistungsmäßig wäre einiges mehr möglich gewesen", gibt sich der Mittelfeldlenker trotz der ordentlichen Ausbeute von sieben Treffern und sieben Assists gewohnt bescheiden und selbstkritisch. Die Zipperlein des fortgeschrittenen Fußballer-Alters machten zuletzt auch vor dem 35-Jährigen nicht Halt. "Ich fühle mich zwar fit, hatte aber im Laufe der Herbstrunde immer wieder mit Problemen an der Ferse oder auch an den Rippen zu kämpfen. Ich schiebe das jetzt einfach mal aufs Alter", lacht der dreifache Familienvater.
Am kommenden Montag steigt Türk Gücü in die Vorbereitung auf die Frühjahrsrunde ein, die am 22. März mit dem Kracherheimspiel gegen den punktgleichen Tabellenführer Ergolding beginnt. "Ganz klar: Wir wollen bis zum Ende ein Wörtchen um den Aufstieg mitreden", betont Richter und erklärt, woran in der Vorbereitung emsig gearbeitet wird: "Wir haben in der Vorrunde in einigen Partien allzu leichtfertig Punkte hergeschenkt. Ich erinnere nur an das Heimspiel gegen Schierling, als wir einen sicher geglaubten Sieg noch aus der Hand gegeben und durch zwei Gegentore in der Nachspielzeit sogar noch verloren haben. Da haben wir uns alles andere als optimal verhalten. Das darf uns so einfach nicht mehr passieren."
Ein Blick auf die Tabelle veranschaulicht: Richter hat recht, Türk Gücü verteidigt oft zu sorglos: "Offensiv haben wir viel Power, wir sind immer für Tore gut. Aber bereits 30 Gegentore sind für ein Topteam zu viele und verdeutlichen unser Problem. In der Vorbereitung werden wir an einer besseren Balance zwischen Offensive und Defensive arbeiten, um insgesamt stabiler zu stehen." Mit Ergolding, Kelheim und Türk Gücü stehen drei Teams mit 40 Punkten an der Spitze. Die Vorfreude auf ein Herzschlagfinale in der Bezirksliga West ist groß...